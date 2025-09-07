屋頂光電補助申辦 11縣市開跑 經部獎勵最高30萬 地方政府另有加碼

經濟部攜手地方政府推動「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，單案最高補助30萬元，已有11個縣市啟動申請作業。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部推動「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，每瓩補助三○○○元、單案最高三十萬元；經濟部能源署昨說明，全台二十一縣市已加入計畫，並核定近二年約十三億元經費，須向各地方政府申請，目前已有十一個縣市啟動申請作業，十個縣市則是進行地方程序，民眾可向各地窗口申辦與諮詢。

各地行政程序不同 可向窗口諮詢

該計畫獎勵對象為屋頂面積一○○○平方公尺（約三○二坪）以下的屋主或光電業者等，每瓩獎勵設置民眾三○○○元、每案最高三十萬元，由經濟部撥款，地方政府執行。

地方政府也有加碼獎勵，目前有十個縣市自行提撥補助方案，其中高雄市、台北市與彰化縣各提撥一千萬元設備加碼，中央及地方積極鼓勵家戶參與。

能源署表示，屋頂型光電補助受到民眾歡迎，不少人致電到能源署洽詢，不過實際是由地方政府執行；目前經濟部已核定並撥款十三億元經費，但各縣市行政程序不同，能源署特別彙整申辦與諮詢窗口名單，提供民眾參考。

能源署表示，全台二十一個縣市加入此計畫，截至九月一日，有台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣與台東縣等十一個縣市已正式啟動申請作業；基隆市、宜蘭縣、新北市等十縣市目前還在地方議會審議中，並陸續展開預算墊付作業。

經濟部表示，此次獎勵可追溯至今年一月一日後取得設備登記案件，有意參與的民眾可把握時機提出申請。

