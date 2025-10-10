印度最錢線1》台企鎖定無人機商機 打入軍方標案市場

太思科技董事長、印度台商總會會長何俊炘看好台灣企業在印度無人機市場大有可為。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新德里報導〕因應美中貿易戰重構全球製造板塊，台廠近年大舉佈局印度市場，從硬體代工到核心技術輸出，目標打造完整的上下游產業鏈，其中，深耕印度多年的台資企業太思科技聚焦台鏈在印度無人機市場的突破，在攜手在地廠商合作之下，目前已成功切入印度軍方採購程序。

太思科技連年參加外貿協會在印度舉辦的台灣形象展，董事長何俊炘身兼印度台商總會會長職務，看好台灣企業在印度無人機市場大有可為，目前公司無人機已在官方指定的區域完成試飛，且飛行高度超過原先預期，具備防範全球定位系統（GPS）干擾、反電子欺騙（Anti-Spoofing）等功能，深受印度政府青睞。

根據市調機構MarketsandMarkets最新報告，印度無人機產值規模預計將自2025年的4.7億美元（約新台幣143.73億元）成長2030年的13.9億美元（約新台幣425.06億元），年均複合成長率（CAGR）達24.4%，印度無人機採購數量預估將從2025年的8381架，增至2030年的1萬6756架。

印度去中化 台灣是可靠夥伴

報告指出，印度無人機市場主要成長動能來自於國防、農業、物流與基礎建設領域的應用需求增加，並受到生產激勵計畫（PLI）、國防現代化等政策推動支持。負載能力、電池技術、自主化水準的進步，以及法規改革，也進一步加速了印度無人機的普及與採用。

何俊炘強調，印度政府目前亟需建立可依賴、可信任的供應鏈，台灣已在國防領域展現韌性，能成為印度可靠的合作夥伴。有鑑於美中貿易戰加劇「去中化」趨勢，印度製造對全球產業的重要性也日益提升，不論在民生、軍事或基礎設施，印度需要與台灣等夥伴建立合作，無人機正是其中之一的項目。

以太思科技而言，在協調當地製造能量，以及整合台廠技術之下，已成功打入印軍標案市場，且民用商規市場同樣也有可觀需求。何俊炘認為，印度無人機市場產值明年有望倍數成長，台灣廠商正處於最佳進入時機，可先鎖定提升馬達、電池、飛控系統、鏡頭與雲台等零組件供應地位。

何俊炘說，由於印度禁止無人機整機進口，以杜絕中資產品滲透，台灣必須透過下游商務模式切入，商會可居中協調，讓台印之間形成更完善的供應鏈。至於美國對印度祭出的關稅策略，何俊炘觀察，主要是對部分鞋業、手機出口產生影響，台商調整投資策略即可應對。

