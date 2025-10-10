印度最錢線2》台達電多軸佈局 2大新廠年底動土

台達電印度區總裁林正彬表示，集團在印度的業務保持高速成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新德里報導〕印度正快速崛起為全球製造與科技的新重鎮，隨著「Make in India」與「AI mission」政策推進，當地市場對於資料中心、電動車、無人機及工業自動化的需求持續放大，電源供應器大廠台達電（2308）目前在印度已有4個廠區，管理層預計年底將再動工擴建三廠與七廠，光是員工宿舍就可容納6000人，顯示長期深耕決心。

台達電今年9月再度參加外貿協會在印度首都新德里舉辦的台灣形象展，集團印度區總裁林正彬表示，公司在印度的業務保持高速成長，除了持續推動在地業務，也大舉啟動外銷布局。

請繼續往下閱讀...

在地化研發 布局資料中心商機

從集團各大事業範疇角度來看，台達電在印度市場最早是以基礎設施為核心，後來包括電信電源與充電樁，而資料中心已經成為目前的發展重點。隨著印度喊出「AI mission」，公司看好AI資料中心的潛在商機不可限量，正在積極透過設立在地化的研發中心，擴大伺服器電源的團隊陣容，同時深化先進技術。

台達電去年規劃在印度發展700MW規模的資料中心，今年已經達到500MW，顯示在強勁的市場動能驅動之下，目標正逐步實踐。在電動車領域方面，台達電不僅聚焦四輪車，更深入兩輪、三輪市場，已與印度前兩大車廠合作，推出在地開發、在地製造與銷售的車用充電器與馬達。

林正彬表示，台達電交通事業範疇在印度的策略是延續四輪車的模式，涵蓋從充電器到馬達的完整解決方案，此外，台達電也與日系大廠合資，在班加羅爾生產齒輪與變速箱，強化供應鏈。除了AI與電動車，台達電同樣看好印度的工業自動化市場，印度政府近期下調稅率，汽車稅從28%降至18%，民生用品甚至降至5%，顯示刺激內需的決心。

林正彬認為，印度政府的舉措可望帶動當地企業對於食品包裝、紡織及工具機等產業的自動化需求。隨著內需規模提升，北方與南方的消費行為差距縮小，目前已可觀察到印度出現不少新購物中心，市場購買力的層次正在提升。台達電將與台鏈夥伴持續交流合作，目標讓AI、交通與自動化業務成為滿足當地內需、外銷市場的主要成長動能。

相關新聞請見

印度最錢線1》台企鎖定無人機商機 打入軍方標案市場

印度最錢線3》芯鼎輸出AI視覺能量 鎖定當地民生軍需

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法