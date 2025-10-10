印度最錢線3》芯鼎輸出AI視覺能量 鎖定當地民生軍需

芯鼎技術已導入印度台企太思科技的無人機產品，於外貿協會在新德里舉辦的台灣形象展向當地市場釋出。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新德里報導〕作為無人機與車用市場的核心技術供應商，神盾集團旗下芯鼎（6695）近年聚焦於視覺系統與AI應用，目前公司技術已導入印度台企太思科技的無人機產品，於外貿協會在新德里舉辦的台灣形象展向當地市場釋出。據了解，芯鼎主要鎖定民生需求，軍需品屬於透過承包商間接進入的應用領域，公司現已獲得台灣政府支持，強力發展AI視覺系統。

芯鼎指出，公司的技術優勢在於以立體視覺與AI取代昂貴的LiDAR，能以攝影機計算距離，降低生產成本。透過感測器融合（Sensor Fusion）加上熱成像、RGB與傳統攝影機，讓應用範圍更廣，這些技術未來將廣泛應用於無人機、自動駕駛與機器人，是公司跨產業發展的基礎優勢。

根據經濟部指出，「無人機視覺避障與高畫質空拍之AI影像晶片及系統模組開發計畫」由中光電（5372）旗下智能機器人主導、芯鼎科技合作開發，將是台灣首套可量產AI影像晶片平台，將實現全向避障與異質感測融合，成果將優先導入警政、國防領域，減少對中製無人機依賴，預期3年累積產值可達10億元。

芯鼎原先的主力產品為數位相機與車用行車記錄器，合作品牌涵蓋歐系傳統車廠Benz、Audi等業者，並逐步打入前裝市場。此次藉由太思科技引介，管理層看好未來除了無人機市場大有可為，也能藉由與印度車廠接觸，探索更多應用場景，為未來拓展鋪路。

