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潤弘︰科技廠辦需求 持續火熱

2025/07/05 05:30

潤弘精密工程董事長李志宏。（資料照，記者方賓照攝）潤弘精密工程董事長李志宏。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕潤泰集團旗下營造廠潤弘精密（2597）昨召開法說會，潤弘表示，目前營運只有三句話形容，「非常忙」、「非常忙」、「非常忙」，即便產能大幅擴充約4倍，但還是不夠，誇張形容就是「爆掉」，今年營收一定會比去年好。

產能擴4倍「還是不夠」

潤弘過去以預鑄工法在業界聞名，由於工人短缺，使得近年預鑄工法成本與傳統鋼構拉近，潤弘表示，目前在手案量達1144億元，其中已認列的為541億元，未認列的603億元中，有5成比重是科技廠辦，住宅占30%，另有10%為公共工程。

潤弘指出，結構體中使用預鑄的部分只占整個建案的成本15%~20%，客戶會覺得貴，主要是利潤考量，但這幾年因為缺工、工資大幅上漲，事實上預鑄與傳統工法的成本差距正在縮小，尤其是設計單一化的社宅，更適合預鑄工法，整體未來的趨勢，也有利於預鑄工法。

由於產能供不應求，潤弘楊梅廠去年擴增一倍以上產能，但仍不敷使用，因此去年透過子公司入股德欣35%股份，由於德欣也配合潤弘擴產，產能跟擴產後的楊梅廠一樣大，等於兩邊擴產後是原本產能的4倍，但仍供不應求。

潤弘尚未公告6月營收，但潤弘表示，往年上半年是工程認列的淡季，下半年才是旺季，今年也相去不遠，且原本以為台積電（2330）到日本、美國設廠，廠辦的需求會減少，但目前看起來沒有太大影響，只是多數科技廠都還在等關稅結果，設廠計畫才會比較確定。

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