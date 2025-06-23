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〈財經週報-國際市場展望〉如何擺脫短期關稅雜音？ 美股投資3妙計

2025/06/23 05:30

全球企業盈餘增長依舊具備韌性，美股企業具韌性全球企業盈餘增長依舊具備韌性，美股企業具韌性

■蘇智蘋

今年以來，川普政府關稅與貿易政策、經濟持續放緩、地緣政治攀升，種種不確定性壓抑美國股市表現，無論美國大型股或小型股都受到影響，直到5月底才擺脫負報酬表現的陰霾。經濟前景仍不明朗，市場容易受到短期事件影響而大幅震動，加上川普政府的政策方向時常反覆，增添投資難度。目前美國股市仍具有兼具成長潛力與獲利品質的企業，但投資時須更重視基本面選股，透過主動管理機會與風險的投資方式，以期動態掌握美國成長股的投資機會。

消費者信心是否回神 美股續航關鍵

與川普上一任期相比，本次任期以來的貿易政策不確定指數曾突破10年來新高後轉向，受制於諸多潛在的不確定性，美國企業資本支出躊躇不前，加劇市場波動性。回顧今年第一季，美國薪資增長是美國經濟維持成長的一大推手，失業率維持在4%左右的水準，且未見企業過度擴大財務槓桿，代表企業體質仍相對穩健。然而，今年第二季市場充斥諸多短期消息，整體企業與經濟是否有韌性能安然度過本波震盪仍有待觀察，接下來企業與消費者信心是否回神，將是觀察美股能否續航的觀察重點之一。

面對前景不明的下半年，提供3道股市投資妙計︰首先，側重基本面選股。投資人除了關心經濟數據以外，還需要同時掌握長期投資中勝出的立基點–企業獲利能力。由於美國總統選舉後的股市慶祝行情已退潮，目前預估美國標普500指數獲利成長約為9%，也就是說，美國企業雖可望成為推動美股成長的重要引擎，但需要做好準備因應獲利幅度大幅修正的潛在風險。審視個別公司基本面，像是部分企業獲利具韌性的大型成長股，有機會運用不同的創新科技增加企業獲利能力。

其次，以主動管理精選值得長期投資的標的。過去兩年半期間，美國股市的集中風險較高，市場過度集中於特定大型股，也有利於跟隨大盤追蹤指標的被動式投資策略。然而，今年市場開始分化，超大型股之間表現分歧，以主動式投資策略較能保有靈活調整的彈性。

挑選有機會長期發酵類股

第三，尋找長期趨勢下的投資機會，不要隨短期市場事件起伏。投資人很難預測何時會出現類股輪動，因此投資可以挑選題材多元、有機會長期發酵的類股。像是AI科技產業。我們觀察2025預估雲端資本資出的金額近4,000億美元，為過去5年之最，也意味著生成式AI可望持續發酵，而非短期潮流。

地緣政治風險對市場的影響通常是相對短暫的，關稅也多半是一次性事件，往往很難每一年都發現，市場數據顯示本波市場極端的情況已過。投資機會往往便隨著市場動盪，因此視自身的風險屬性，選擇值得長期投資的標的，持續參與市場是相對聰明的選擇。（作者為聯博投信股票資深投資策略師）

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