外交部組電動車拓銷團 前進中南美

外交部國際合作及經濟事務司副司長林美呈昨日表示，外交部今年將籌組中南美洲電動車拓銷團。（記者黃靖媗攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部推動以「五大信賴產業」為核心的「榮邦計畫」八大旗艦計畫，積極拓展台灣與友邦及友好國家的經貿合作。外交部國際合作及經濟事務司副司長林美呈昨日表示，外交部今年將籌組中南美洲電動車拓銷團，邀請國內電動車業者赴墨西哥、瓜地馬拉、巴西等國家交流，促進合作。

林美呈表示，為拓展台灣與友邦、友好國家的經貿合作，外交部委託外貿協會辦理本年度海外商展暨市場推廣計畫，除了將籌組「二○二五年中南美洲電動車拓銷團」外，外交部將於七月辦理「台灣帛琉商品暨文化展」，展現我國經貿及文化軟實力，同月也將參加「巴拉圭博覽會暨巴西貿易洽談會」。

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另，我國預計於九月參加「二○二五年史瓦帝尼國際商展」及「二○二五年波羅的海生命科學論壇暨展覽」，展現總合外交具體成果；十一月則規劃組團參加「二○二五年瓜地馬拉五金建材展」，展現我國對瓜地馬拉經貿夥伴關係的堅定承諾，並提升我國企業在中美洲市場的能見度。

林美呈指出，外交部十一月將在友邦聖露西亞舉辦「二○二五年聖露西亞台露夥伴關係展」，配合當地產業需求辦理，並擴大邀請我國永續觀光業者參展，協助推動聖露西亞的永續觀光發展。

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