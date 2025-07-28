台灣在其中？川普：未達成協議國家關稅15％至20％

川普表示，未與美國達成協議的國家，關稅可能15％至20％。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕CNBC報導，美國總統川普28日指出，他可能對尚未達成貿易協議的國家課徵15%或20%的普遍關稅。

他與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會面時說，「對於全世界，我會說大概15%至20%的範圍，我只希望友善一點；我會說15%至20%，可能是這兩個數字當中的一個」。

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報導說，今年4月川普宣佈10%基本關稅，因此相關數字意義重大，表示他的基本關稅已經上調，這也將對那些希望關稅接近10%的小國造成影響。

美國商務部長盧特尼克本月初暗示，包括拉丁美洲、加勒比海以及非洲等許多小國可能面臨10%基本關稅。

然而川普28日表示，「我們將對全球其他國家設定關稅，如果他們想在美國做生意就必須支付該關稅，因為你無法坐下來達成200件協議」。距離川普設定的8月1日關稅談判最後期限僅剩幾天，仍有許多國家未能與美國達成協議。

隨著最後期限逼近，川普政府官員近幾日表示，白宮沒有達成更多協議的壓力。美國貿易代表葛里爾24日說，「我們都聽到總統一再說，他對關稅感到滿意，他樂於寄信、設定關稅，而非達成協議」。

15%至20%之間的基礎關稅相當於近日美國與部份主要貿易夥伴達成的關稅協議。上週川普宣佈與日本達成15%關稅協議，27日與歐盟亦達成15%關稅，然而巴西、寮國等國家關稅高達40%至50%。

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