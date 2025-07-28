含淚虧本接單？韓媒爆三星2奈米良率低吃下特斯拉大單有貓膩

特斯拉執行長馬斯克證實與三星電子簽訂一筆165億美元半導體合約。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克28日證實與三星電子簽訂一筆165億美元（（約台幣4865億）半導體合約，這筆訂單將採2奈米製程。韓媒指出，由於三星2奈米目前良率僅20%，研判開出的價格不高，這筆大單應該屬「虧本訂單」，三星盼藉此為低迷的代工業務注入強心針，而非優先考慮獲利。因為三星良率欠佳，馬斯克還PO文表示將親自走訪產線，協助優化製程。

韓媒《Dealsite》28日報導，有分析認為，三星電子從特斯拉獲得的全自動輔助駕駛晶片「AI6」大額訂單，是一份虧本訂單，其重點在於確保業績而非盈利。這是因為目前2奈米製程的良率較低，虧損已成必然，而且預期價格也會被壓低。

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不過，三星電子似乎正試圖將這筆巨額訂單作為其代工部門「復甦」的參考。此外，一旦位於德州的泰勒工廠竣工，與特斯拉的合作將得到強化，外界會越來越期待這筆訂單促使三星與Google、高通等大型科技公司的交易增加。

半導體產業相關人士表示，2奈米製程每片晶圓的生產成本超過2萬美元，三星為了提升競爭力，很可能向特斯拉提供低價。他還表示，三星2奈米製程的良率目前仍徘徊在20%左右，這表明三星正專注於對外宣傳，即使這意味著蒙受損失。

報導說，先前，特斯拉的AI4晶片採用三星5至7奈米製程生產，AI5晶片則採用台積電的2至3奈米製程。據悉，由於台積電產能滿載，AI6晶片才落到三星電子手中。

報導提及，這份訂單曝光後，有傳言稱，三星電子代工部門內部有一項評估表示，「目前2奈米製程的良率是否能滿足如此大量的訂單，值得商榷」。他們雖預計會造成損失，仍堅持接單，因為成功吸引到一家大型科技公司作為2奈米製程的客戶，這對業界意義重大。

報導直言，到目前為止，三星電子尚未收到其 2奈米製程的任何重大訂單，並專注於開發自己的移動 AP，例如 Exynos 2600。最近，三星電子抓住機會，利用台積電產能短缺的機會，獲得3奈米以下先進製程的小量訂單。有些企業的做法是將 95%委託給台積電，剩下的 5%委託給三星電子。然而，傳出三星因良率問題，即使是這 5%也正在重新轉回台積電。

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