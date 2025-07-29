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LTN經濟通》川普髮夾彎 「第4好晶片」換稀土？

2025/07/29 07:03

輝達7月中旬預告，在獲得美政府將發放許可證的保證後，預計很快將恢復向中國銷售H20晶片。（歐新社資料照）輝達7月中旬預告，在獲得美政府將發放許可證的保證後，預計很快將恢復向中國銷售H20晶片。（歐新社資料照）

黃仁勳穿梭北京、華府

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI晶片大廠輝達（NVIDIA）7月14日宣佈，在獲得美國政府發放許可證的保證後，將恢復向中國銷售AI加速器H20，美政府隨後證實這項消息，輝達表示，將很快恢復這款晶片的交貨，這也代表著美國川普政府政策的轉變。

此舉將為輝達帶來數十億美元的收入，讓該公司恢復因政府限制而損失訂單的產能。性能相對較差的H20晶片是輝達為了應對華府先前對中的貿易限制措施而誕生，然而，川普團隊在今年4月進一步收緊限制措施，禁止該公司在未經許可的情況下向中國銷售H20晶片。

輝達執行長黃仁勳長期以來一直未過度涉足政治，但近幾個月，他卻成為美中緊張局勢中的核心人物。黃仁勳往返於北京、華府之間，希望能最大限度的幫助輝達進入中國和全球市場。

黃仁勳在7月中旬出訪中國，行前赴白宮會見總統川普，知情人士透露，在這次的對話中，黃仁勳告知川普，應該允許輝達向世界大部份地區自由銷售其技術，這樣美國公司就能主導AI市場，而不是華為等中企。黃仁勳也與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）討論了相關議題。

美國商務部長盧特尼克表示，要讓美國技術始終領先一步，這樣中方才會繼續購買美國的晶片，而無心發展自研晶片。（美聯社資料照）美國商務部長盧特尼克表示，要讓美國技術始終領先一步，這樣中方才會繼續購買美國的晶片，而無心發展自研晶片。（美聯社資料照）

讓中國繼續依賴美國的技術 只賣「第4好」的晶片

過去幾年，拜登政府一直將出口管制視為一項「新的戰略資產」，旨在幫助美國在先進技術領域盡可能的保持對中國的領先優勢，不過現在川普政府似乎正顛覆這一策略。白宮在7月中突然改變立場，告知輝達該公司很快就能恢復向中國銷售H20加速器，競爭對手超微（AMD）也獲得了美國商務部類似的保證。

商務部長盧特尼克在談到這項決定時指出，華府希望中國開發商「沈迷於」美國技術，並堅稱，美國不會向中國出售自己「最好的產品」。這就需要一項更平衡的政策，讓美國「領先他們一步」，這樣他們才會繼續購買美國的晶片。

盧特尼克提到，輝達要賣給中國只是「排名第4好」的晶片，「我們不賣最好的產品給他們，也不賣第2好的，甚至連第3好的都不賣」。就是要讓中國繼續使用那顆「第4好」的晶片，希望中國繼續依賴美國的技術。

盧特尼克補充，中國其實有能力自製晶片，因此美國更要保持技術領先，讓他們繼續買美國晶片，賣給中國市場足夠的量，讓他們沉迷於美國的技術堆疊，這就是華府的策略。

美國重新開放輝達H20出口至中國，被認為是華府在貿易協議中的談判籌碼。（法新社資料照）美國重新開放輝達H20出口至中國，被認為是華府在貿易協議中的談判籌碼。（法新社資料照）

鬆綁H20晶片限制 是美中倫敦會談一部份

儘管距離美國取消大部份對中限制措施還有很長的路要走，從出口管制、投資限制再到制裁等各方面，但川普最近的行動為重新定義兩國經濟關係打開了大門。就在幾個月前，川普剛對中國徵收了145％的關稅，將兩國歸向脫鉤的邊緣。

隨著兩國在日內瓦、倫敦的談判達成停火協議，美方同意降低關稅並放鬆出口管制，以換取用於製造智慧手機、電動車和高科技武器等產品所需的稀土磁鐵。知情人士稱，美國這次再度開放輝達晶片向中國出口，北京認為這是美方在貿易談判中展現誠意的表現。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也承認，針對輝達H20晶片的限制是倫敦會談的一部份，貝森特坦言，可以說這是美方在日內瓦和倫敦使用的談判籌碼，一切都像一幅拼圖，中方握有美國想要的東西，而美方也有他們想要的東西。

美國在2022年首度限制輝達在中國的銷售，這類出口管制已成為近年美中緊張關係的焦點。（路透資料照）美國在2022年首度限制輝達在中國的銷售，這類出口管制已成為近年美中緊張關係的焦點。（路透資料照）

輝達晶片成美制裁中國利器

美國在2022年首度限制輝達在中國的銷售，旨在阻止北京獲得可能使中國軍方受惠的先進AI技術，為了遵守華府的這些措施，輝達已經多次為中國市場設計新的處理器，這些出口管制也成為近幾年美中緊張關係的焦點。

在最初的限制措施實施後的幾個月內，輝達推出了H800晶片，但拜登政府隨後在2023年禁止其向中國銷售。輝達則近一步推出H20作為回應，拜登政府當時曾考慮限制對中出口這款晶片，但最後並未出手，直到今年4月，川普政府下令推進H20晶片出口管制。

白宮態度出現大轉變，對於黃仁勳而言是一場巨大的勝利，黃仁勳先前曾稱美國實施晶片管制是一項失敗的行動，正是這些政策推動了華為崛起，成為輝達在中國最大的競爭對手，並多次呼籲川普政府放寬管制。

輝達執行長黃仁勳近幾個月成為美中緊張局勢中的核心人物。（路透資料照）輝達執行長黃仁勳近幾個月成為美中緊張局勢中的核心人物。（路透資料照）

H20庫存有45億美元 賣完不打算重啟生產

由於先前川普收緊對先進晶片的出口管制，導致輝達有大量的H20庫存無法出貨，輝達第2季做了近45億美元（約新台幣1329.3億元）的庫存減損。

黃仁勳在中國受訪時沒有具體回答已獲得中國客戶多少訂單，黃仁勳表示，許多客戶的舊訂單已經取消，他們的需求或許已經改變，現在輝達必須重新恢復供應鏈，整個流程恐需要耗費9個月的時間。

隨著禁令鬆綁，近日傳出輝達在中國的多個主要客戶包括字節跳動（ByteDance）和阿里巴巴等中國大型科技公司紛紛搶購晶片，因擔心美國政府再次改變主意。外媒報導也揭露，輝達已經告知這些中國客戶，H20晶片的庫存有限，不打算重啟H20生產。

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