財經青紅燈》真假胖手指案件

是針對上櫃公司營收資訊不實案辦理求償登記，以便進行民事求償。 （資料照）

■陳永吉

上週投資人保護中心發了一條新聞稿，這條新聞稿相當特別，是針對上櫃公司山富旅行社（2743）月營收資訊不實案辦理求償登記，以便進行民事求償。過去上市櫃公司營收或獲利有錯、而上傳公開資訊觀測站的胖手指事件時有所聞，但會被投保中心求償，顯然案情不單純。

因營收或獲利誤植，導致股價大幅波動而被投保中心求償，山富案是第三件，早在2010年就發生史上第一件獲利誤植烏龍，上市公司長興化工（1717）把2009年全年財報每股稅後盈餘3.51元，當成2010年第一季財報在盤中上傳，導致股價大漲，長興發現財報誤植後，股價重挫回跌，投資人權益受損，投保中心求償6千多萬元，最後此案以和解收場。

請繼續往下閱讀...

第二件是軟體廠訊達（6140）在去年1月公告的前年12月營收達6.77億元，帶動股價從30多元飆上53.6元，結果同年3月11日卻更正公告12月合併營收金額有誤，僅剩1.81億元，股價連兩天跌停，跌回30多元，投保中心認為投資人受損，去年底提起訴訟，請求賠償約1千萬元，目前由商業法院審理中。

第三件山富案則要回推到2023年的10月，山富分別在10月12日及13日公告調整9月營收，12日盤後公告先從4.2億元調高到6.1億元，13日盤後又更正從6.1億元調降至5.3億元，導致13日股價漲停、14日又重挫逾7%，投保中心參酌櫃買提供的資料，日前董事會通過決議對山富辦理民事求償，2023年10月13日有買進的投資人，在本月29日前可向投保中心登記委任求償。

過去大家熟知投保中心的求償案，大多是已被檢察官起訴的案件，但從最近這兩件營收資訊不實案來看，已是主動出擊，過往有些公司常常胖手指誤植營收獲利數字，導致投資人權益受損，但這些公司不以為意，如今主管機關正視這個問題，也對那些利用營收獲利數字操縱股價的假胖手指公司有嚇阻作用，要認真看待重大訊息發布的準確性，免得面子裡子都沒了！

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法