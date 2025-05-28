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CNN：美「魚罐頭」銷量上升 ! 經濟警訊出現

2025/05/28 10:07

美國洛杉磯罐裝魚公司Fishwife所出售的檸檬醃沙丁魚和其他產品。（美聯）美國洛杉磯罐裝魚公司Fishwife所出售的檸檬醃沙丁魚和其他產品。（美聯）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近幾個月來，川普政府混亂的貿易戰，導致了美國經濟焦慮和消費者信心下降，美國社群上正熱烈討論「魚罐頭銷售直線上升」。美媒《CNN》指出，面對美國經濟逆風而行，美國人為了省錢，正讓「魚罐頭」從儲藏室重回餐桌上，但這恐怕不是一件好事情。

根據密西根大學5月的消費者信心指數，經濟樂觀情緒處於接近歷史最低點。部分社群媒體評論員和專家哀嘆， 魚罐頭在美國家庭受歡迎的程度直線飆升，可能是一個嚴峻的「經濟衰退指標」。

據報導，在過去90天裡，美國人在Google上搜尋「魚罐頭」暴增；其中，Nuri's葡萄牙香料橄欖油沙丁魚的搜尋量激增2750%，Brunswick橄欖油沙丁魚的搜尋量激增4000%。

阿勒格尼學院食品經濟學家、註冊營養師菲納雷特 （Amelia Finaret） 表示，如果廉價金槍魚罐頭越來越受歡迎，那將是一個令人擔憂的信號。因為當人們對經濟感到壓力時，他們會轉向雜貨店的兩種食物：保質期長的和方便的食物，而魚罐頭就具備這2種特性。

據報導，與衛生紙和咖啡不同，魚罐頭是美國人在新冠疫情期間購買的商品之一，在美國人心目中，具有相對持久的影響力。

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