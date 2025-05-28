川普怒對iPhone課稅 郭明錤：短期對蘋果是利多

傳美國總統川普（圖右）課iPhone 25%關稅，是因為蘋果執行長庫克（圖左）婉拒與他一同前往中東進行訪問。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日有美媒報導，美國總統川普（Donald Trump）要脅課徵25% iPhone 25%關税，是因為蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）婉拒與他一同前往中東進行訪問，惹怒川普，讓庫克從昔日愛將變成白宮打壓對象。對此，天風國際證券分析師郭明錤表示看法，稱若報導是真的，那對蘋果短期內可能是好事。

綜合媒體報導，川普23日在自家社群媒體「真實社群（Truth Social）」公開放話，如果在美國銷售的iPhone不是於美國當地製造，蘋果需向美國支付至少25%關稅。

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上述發文一出，蘋果股價應聲走跌，跌幅3.02%，但周三（27日）蘋果股價反彈，上漲2.53%。

現《紐約時報》爆料，川普要脅課徵25% iPhone關税，是因為之前庫克婉拒與他一同前往中東進行訪問，惹怒川普。

報導指出，川普在沙烏地阿拉伯和阿聯訪問期間多次在公開場合點名揶揄庫克。在沙國一次演講中，川普先是暫停講話，對隨行輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳隨行表示讚賞，隨後他話鋒一轉，「我的意思是，庫克不在這裡，而你在這裡。」當時台下就坐的包括OpenAI、花旗集團和半導體公司超微等代表。

川普在抵達卡達後，火藥味更重，川普直言他「和庫克有點小問題」。雖然他肯定蘋果在美投資，但不滿蘋果傳出要在印度建廠。

報導認為，對庫克而言，新的關稅威脅是命運的逆轉。8年裡，他從川普最心愛的執行長之一，變成了白宮在商界最大的打擊目標之一。如此巨變足以讓華府和矽谷的內部人士懷疑，這位科技界最能在川普耳邊竊竊私語的人失去地位了嗎？

對上述報導，天風國際證券分析師郭明錤27日在社群平台X發文表示看法，稱若報導是真的，川普要脅課徵25% iPhone關稅是因為庫克沒跟隨他去中東，那對蘋果短期內可能是好事，蘋果或許可以透過安撫川普情緒並轉移其注意力來拖延iPhone關稅的討論與實施。

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