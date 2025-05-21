傳輝達擬設上海研發中心 前白宮官員呼籲川普政府阻擋

美國AI晶片大廠輝達（Nvidia）傳出打算在上海設立研發中心，目前正在尋找辦公空間。拜登政府任內的白宮國安會（NSC）官員杜如松（Rush Doshi）擔憂，輝達可能被迫配合中國情報機構要求交出數據，呼籲川普政府阻擋。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中在人工智慧（AI）領域的競爭日益白熱化。美國AI晶片大廠輝達（Nvidia）傳出打算在上海設立研發中心，目前正在尋找辦公空間。拜登政府任內的白宮國安會（NSC）官員杜如松（Rush Doshi）擔憂，輝達可能被迫配合中國情報機構要求交出數據，呼籲川普政府阻擋。

英國《金融時報》十六日報導，知情人士透露，輝達執行長黃仁勳今年四月與上海市長龔正會面時，曾討論在上海設立研發中心的計畫，該中心將側重於中國客戶的需求，協助輝達設計在中國具競爭力又能符合美國規範的產品。

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但在拜登政府任內擔任白宮國安會中國與台灣事務資深主任的杜如松發文指出，輝達在中國成立研發中心後，恐須遵守中國多項法律，包括二○一七年的「國家情報法」和「網路安全法」、二○二○年的「密碼法」、二○二一年的「數據安全法」和「反間諜法」，以及二○二四年的新版「保守國家秘密法」。

杜如松認為，這些法律要求美國企業子公司、在中國的合作夥伴及其員工，要配合中國情報機關的要求，且不得對外透露其配合行為，可能導致美國技術面臨外洩風險，並為中國的間諜行為創造條件。

杜如松指出，這些法律要求本地數據儲存在境內，並允許中國政府存取，加密數據也要與中國政府共享，跨境數據傳輸則須中國政府批准，這都會影響美企在中國的營運。

此外，輝達為中國市場量身打造的降規版Hopper H20晶片雖已遭美國管制出口，《路透》日前引述知情人士透露，輝達已通知中國客戶，將於七月推出經調整版本。黃仁勳十七日在台北受訪時否認此事，強調不可能針對Hopper晶片進行修改，但輝達正評估如何盡力滿足中國市場的需求。

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