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輝達海外總部落腳台灣 ! 網友瘋傳 老黃「背後考量」用全球綁台灣

2025/05/22 12:24

輝達執行長黃仁勳宣布，輝達海外總部設台灣。（資料照）輝達執行長黃仁勳宣布，輝達海外總部設台灣。（資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕對於輝達（NVIDIA）為何選台灣設海外總部，黃仁勳21日接受全球媒體聯訪笑稱，現在的辦公室已經放不下更多的椅子，我們需要更多張椅子。對於黃仁勳的神回，許多人紛紛笑翻。不過，在Threads上卻瘋傳一篇「黃仁勳選台灣，真的單純嗎？」的貼文，直指黃仁勳出狠招，直接用「用全球來綁台灣」，引發台灣網友熱議。

該文內容指出，倘若台海衝突爆發，全球AI、半導體、甚至整個未來科技供應鏈將全部斷鍊。這個風險，連一般投資人都知道，何況是黃仁勳。因此，輝達的「海外總部」落腳台灣，不是「愛台灣」這麼簡單。

文中指出，黃仁勳積極公開站台、見多國總統、中東皇室、見大老闆、見記者，當市場以為他是在布局業務時，其實他是在「製造壓力」。其背後的考量是，他要讓全世界無法承受台灣的「不安全」。如果這些國家想要AI，台灣就不能倒，因為輝達把全球AI晶片發展的開關放在台灣。

該文稱讚，黃仁勳是國際級的博弈高手，不但懂資本、懂供應鏈，也懂人心。他用輝達下了一盤大棋，這一招讓台灣從籌碼，變成了引信。

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