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美元疲軟、台幣勁揚逾1角 一度逼近30元整數大關

2025/05/22 12:25

美元疲軟、台幣勁揚逾1角 一度逼近30元整數大關 （記者陳梅英攝）美元疲軟、台幣勁揚逾1角 一度逼近30元整數大關 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管台股受到美股連動，今早下殺百餘點，新台幣兌美元匯率在市場持續拋售美元下，早盤勁揚1.55角，最高升抵30.003元，逼近30元整數大關，中午暫時收在30.022元、升值1.36角，台北外匯經紀公司成交量9.76億美元。

美國總統川普推動減稅法案，市場擔憂美國財政赤字擴大，加上美國20年公債拍賣欠佳，美國股、債、匯同步重挫，美科技七雄皆墨、台積電ADR收黑，連動台股今早走勢開低走低。

新台幣匯價也反應美元回落，一早以30.11元開盤、升值4.8分，隨後升勢不斷擴大，最高升抵30.003元，2字頭近在咫尺。

值得注意的是，根據外電報導，美日財長已在七大工業國集團會議（G7）財長會議場邊會面，美國財政部在會後記者會聲明中重申，他們的共同信念，匯率應由市場決定，而目前日圓匯率反應基本面。

日圓兌美元匯率在聲明發布後，雖然一度貶至144.39，隨後又勁揚至143.13。

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