敲響警鐘！OpenAI攜手iPhone之父 恐威脅蘋果地位

蘋果前首席設計長艾夫（左）。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI週三（21日）宣佈，收購「iPhone之父」、蘋果（Apple）前首席設計長艾夫（Jony Ive）成立的新創公司io，這筆交易敲響了蘋果的警鐘，因為前關鍵員工正在與矽谷成長最快的公司合作，以製造最終可能威脅到蘋果在硬體產業頂尖地位的產品。

《CNBC》報導，雙方在週三公佈了這項價值64億美元（約新台幣1924.1億元）的合併交易，未來將由艾夫負責新系列AI硬體產品的設計。聲明並未透露新的OpenAI硬體團隊將設計和製造哪些類型的產品。該公司表示，將在明年展示其正在研發的產品。

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這項聲明凸顯出矽谷日益成長的觀點，認為AI助理可能會顛覆電子產品世界，以外觀、功能完全不同的新產品，取代蘋果目前生產的筆記型電腦和智慧型手機。資深蘋果分析師孟斯特（Gene Munster）週三在X發文稱，網路、智慧手機和AI等技術革新，在每個世代只會出現1次，然而，OpenAI正試圖催化這一轉變，使其成為可行的成果。

就連蘋果高層也坦言，AI硬體可能會威脅iPhone業務。蘋果服務資深副總裁庫伊（Eddy Cue）本（5）月稍早表示，自己相信AI設備可能會在10年內取代iPhone，AI是一項新的技術轉變，為市場新參與者創造了新機會。

週三的聲明對於蘋果而言應該會是一記警鐘，因為該公司的前主管正在與矽谷成長最快的公司合作，以製造最終可能威脅到蘋果在硬體產業頂尖地位的產品。OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）表示，自己很高興可以與艾夫合作，嘗試創造新一代AI電腦。

隨著OpenAI併下io，也為該公司帶來多名具有蘋果背景的專業人才。坎農（Scott Cannon）、漢基（Evans Hankey）等人都是蘋果設計資深人士，也是io的共同創辦人，預計將一同加入OpenAI。

雖然目前還沒有出現熱門的AI消費硬體產品，但一些新創公司已經躍躍欲試，試圖創建使用AI的設備，以縮小物理佔用的空間，併簡化用戶體驗。蘋果的大型競爭對手也擴大利用AI應用，來讓自己的產品與眾不同。

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