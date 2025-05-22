晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

敲響警鐘！OpenAI攜手iPhone之父 恐威脅蘋果地位

2025/05/22 12:23

蘋果前首席設計長艾夫（左）。（法新社資料照）蘋果前首席設計長艾夫（左）。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI週三（21日）宣佈，收購「iPhone之父」、蘋果（Apple）前首席設計長艾夫（Jony Ive）成立的新創公司io，這筆交易敲響了蘋果的警鐘，因為前關鍵員工正在與矽谷成長最快的公司合作，以製造最終可能威脅到蘋果在硬體產業頂尖地位的產品。

《CNBC》報導，雙方在週三公佈了這項價值64億美元（約新台幣1924.1億元）的合併交易，未來將由艾夫負責新系列AI硬體產品的設計。聲明並未透露新的OpenAI硬體團隊將設計和製造哪些類型的產品。該公司表示，將在明年展示其正在研發的產品。

這項聲明凸顯出矽谷日益成長的觀點，認為AI助理可能會顛覆電子產品世界，以外觀、功能完全不同的新產品，取代蘋果目前生產的筆記型電腦和智慧型手機。資深蘋果分析師孟斯特（Gene Munster）週三在X發文稱，網路、智慧手機和AI等技術革新，在每個世代只會出現1次，然而，OpenAI正試圖催化這一轉變，使其成為可行的成果。

就連蘋果高層也坦言，AI硬體可能會威脅iPhone業務。蘋果服務資深副總裁庫伊（Eddy Cue）本（5）月稍早表示，自己相信AI設備可能會在10年內取代iPhone，AI是一項新的技術轉變，為市場新參與者創造了新機會。

週三的聲明對於蘋果而言應該會是一記警鐘，因為該公司的前主管正在與矽谷成長最快的公司合作，以製造最終可能威脅到蘋果在硬體產業頂尖地位的產品。OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）表示，自己很高興可以與艾夫合作，嘗試創造新一代AI電腦。

隨著OpenAI併下io，也為該公司帶來多名具有蘋果背景的專業人才。坎農（Scott Cannon）、漢基（Evans Hankey）等人都是蘋果設計資深人士，也是io的共同創辦人，預計將一同加入OpenAI。

雖然目前還沒有出現熱門的AI消費硬體產品，但一些新創公司已經躍躍欲試，試圖創建使用AI的設備，以縮小物理佔用的空間，併簡化用戶體驗。蘋果的大型競爭對手也擴大利用AI應用，來讓自己的產品與眾不同。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財