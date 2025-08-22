內閣改組首位部長確定是他！數發部黃彥男請辭回歸中研院

數發部部長黃彥男。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕726大罷免失利後，執政黨掀起內閣改組的聲浪，其中經濟部長郭智輝、數位發展部部長黃彥男都被點名可能異動。數位發展部今天證實，部長黃彥男因中研院借調期限將於8月31日屆滿，在考量個人生涯規劃，已向行政院院長卓榮泰請辭部長一職，將歸建中研院持續研究工作。

黃彥男於去年520後上任，數發部表示，黃彥男在一年多任內推動「強化數位韌性」、「發展數位經濟」及「積極強化打詐」三箭施政方向，引領台灣邁向更安全、便利與繁榮的數位未來。

請繼續往下閱讀...

在強化數位韌性方面，除積極建構海陸空通訊網路韌性、普及通訊網路建設、提升AI主動防禦量能外，推動資安法案順利三讀通過，加速培育政府資安專業人才。

在發展數位經濟方面，積極透過「算力、資料、人才、行銷、資金」五大政策工具，全面推進數位經濟產業生態系成形，讓數位產業產值提前於本年突破兆元，另資安產業之產值也已突破817億元。

在積極強化打詐方面，建置及優化「數發部打詐通報查詢網」功能，於8月21日的115年度中央政府總預算案中，也成功說服行政院另外再爭取打擊詐欺經費用來擴大通報查詢網功能1億元，並與電商及電信業者建立聯防機制、推動網路廣告實名制等防詐措施，強化打擊數位詐騙。

數發部表示，黃彥男致力推動數位領域的資訊科技及研發量能等相關政策，讓2024年度IMD世界數位競爭力調查評比結果，我國7項指標排名全球前3名；在「電信投資GDP占比」、「無線寬頻普及率」、「企業能充分處理網路安全問題」及「政府應對網路安全能力」等指標排名，均有所提升。

數位發展部對黃彥男任內的努力與貢獻表達誠摯感謝，並強調將依規完成交接作業，持續推動數位經濟發展與打詐政策，確保施政進度不受影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法