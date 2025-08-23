晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

最低工資攻防4》 旅宿餐飲業薪資這縣市奪冠 月薪較六都多1萬！

2025/08/23 12:07

提繳人數逾46萬人的住宿及餐飲業均薪依然倒數第一、僅29990元，幾乎貼近「最低工資」水平。（資料照）提繳人數逾46萬人的住宿及餐飲業均薪依然倒數第一、僅29990元，幾乎貼近「最低工資」水平。（資料照）

〔記者高嘉和/台北報導〕根據勞動部到今年6月底最新統計，766萬餘名勞工平均新制勞退提繳工資達47100元，近3年來工資成長率10.24%，提繳人數逾46萬人的住宿及餐飲業均薪依然倒數第一、僅29990元，幾乎貼近「最低工資」水平；旅宿餐飲業「薪情」不佳幾乎是全台共同現象，但連江縣（馬祖）均薪竟逼近4萬元、近3年工資成長達37.5%，較五星級飯店群聚的六都還多出近萬元。

最新統計顯示，旅宿餐飲業近3年來平均工資成長率達10.91%，雖比不過金融保險業、製造業的11.11%、12.22%，但也較醫療保健及社會工作服務業、藝術、娛樂及休閒服務業等成長率不到10%來的高；只是工資成長還是難以扭轉「低薪」現狀，均薪僅29990元、只比最低工資的28590元好一點點，依然居各行業之末。

但馬祖的旅宿餐飲業均薪竟然高達39592元，不僅贏過觀光大縣南投縣的 32379元，也大勝星級飯店林立台北市的31432元；勞動部官員分析，從其提繳人數僅47人來看，僅是台北市17萬1217人的「零頭」，最大原因應該是「校長兼撞鐘」，就是雇主與親戚家人共同經營，所以比較捨得給。

各縣市住宿及餐飲業薪資

縣市 提繳人數 提繳工資 近3年工資成長率
連江縣 47 39592 37.50%
南投縣 5945 32379 12.94%
澎湖縣 1287 32151 14.85%
宜蘭縣 8239 31907 6.70%
臺北市 171217 31432 12.70%
花蓮縣 5033 31106 9.95%
臺東縣 3472 30670 8.83%
桃園市 33701 30345 10.53%
金門縣 605 29970 10.71%
新竹市 8248 29968 6.80%
嘉義縣 2320 29803 8.59%
臺中市 62479 29162 10.00%
新北市 47070 29143 11.31%
高雄市 45407 29028 8.83%
嘉義市 5629 28595 12.66%
新竹縣 7120 28428 11.17%
屏東縣 7300 28058 8.43%
基隆市 2306 27790 7.70%
苗栗縣 4750 27692 8.90%
臺南市 26113 27345 10.16%
彰化縣 8055 26417 8.98%
雲林縣 4002 25708 7.54%
總計 460345 29990 10.91%

資料來源︰勞動部

製表整理︰記者高嘉和

相關新聞請見

最低工資攻防1》最低工資連10漲 邊際勞工比例恐擴大

最低工資攻防2》美國關稅攪局？ 勞團：不會慘過covid、勿無限上綱

最低工資攻防3》工資漲幅趕不上物價 低薪勞工越來越窮？

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財