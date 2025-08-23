最低工資攻防4》 旅宿餐飲業薪資這縣市奪冠 月薪較六都多1萬！

提繳人數逾46萬人的住宿及餐飲業均薪依然倒數第一、僅29990元，幾乎貼近「最低工資」水平。（資料照）

〔記者高嘉和/台北報導〕根據勞動部到今年6月底最新統計，766萬餘名勞工平均新制勞退提繳工資達47100元，近3年來工資成長率10.24%，提繳人數逾46萬人的住宿及餐飲業均薪依然倒數第一、僅29990元，幾乎貼近「最低工資」水平；旅宿餐飲業「薪情」不佳幾乎是全台共同現象，但連江縣（馬祖）均薪竟逼近4萬元、近3年工資成長達37.5%，較五星級飯店群聚的六都還多出近萬元。

最新統計顯示，旅宿餐飲業近3年來平均工資成長率達10.91%，雖比不過金融保險業、製造業的11.11%、12.22%，但也較醫療保健及社會工作服務業、藝術、娛樂及休閒服務業等成長率不到10%來的高；只是工資成長還是難以扭轉「低薪」現狀，均薪僅29990元、只比最低工資的28590元好一點點，依然居各行業之末。

請繼續往下閱讀...

但馬祖的旅宿餐飲業均薪竟然高達39592元，不僅贏過觀光大縣南投縣的 32379元，也大勝星級飯店林立台北市的31432元；勞動部官員分析，從其提繳人數僅47人來看，僅是台北市17萬1217人的「零頭」，最大原因應該是「校長兼撞鐘」，就是雇主與親戚家人共同經營，所以比較捨得給。

各縣市住宿及餐飲業薪資

縣市 提繳人數 提繳工資 近3年工資成長率 連江縣 47 39592 37.50% 南投縣 5945 32379 12.94% 澎湖縣 1287 32151 14.85% 宜蘭縣 8239 31907 6.70% 臺北市 171217 31432 12.70% 花蓮縣 5033 31106 9.95% 臺東縣 3472 30670 8.83% 桃園市 33701 30345 10.53% 金門縣 605 29970 10.71% 新竹市 8248 29968 6.80% 嘉義縣 2320 29803 8.59% 臺中市 62479 29162 10.00% 新北市 47070 29143 11.31% 高雄市 45407 29028 8.83% 嘉義市 5629 28595 12.66% 新竹縣 7120 28428 11.17% 屏東縣 7300 28058 8.43% 基隆市 2306 27790 7.70% 苗栗縣 4750 27692 8.90% 臺南市 26113 27345 10.16% 彰化縣 8055 26417 8.98% 雲林縣 4002 25708 7.54% 總計 460345 29990 10.91%

資料來源︰勞動部

製表整理︰記者高嘉和

相關新聞請見

最低工資攻防1》最低工資連10漲 邊際勞工比例恐擴大

最低工資攻防2》美國關稅攪局？ 勞團：不會慘過covid、勿無限上綱

最低工資攻防3》工資漲幅趕不上物價 低薪勞工越來越窮？

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法