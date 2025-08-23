最低工資攻防4》 旅宿餐飲業薪資這縣市奪冠 月薪較六都多1萬！

提繳人數逾46萬人的住宿及餐飲業均薪依然倒數第一、僅29990元，幾乎貼近「最低工資」水平。（資料照）
〔記者高嘉和/台北報導〕根據勞動部到今年6月底最新統計，766萬餘名勞工平均新制勞退提繳工資達47100元，近3年來工資成長率10.24%，提繳人數逾46萬人的住宿及餐飲業均薪依然倒數第一、僅29990元，幾乎貼近「最低工資」水平；旅宿餐飲業「薪情」不佳幾乎是全台共同現象，但連江縣（馬祖）均薪竟逼近4萬元、近3年工資成長達37.5%，較五星級飯店群聚的六都還多出近萬元。
最新統計顯示，旅宿餐飲業近3年來平均工資成長率達10.91%，雖比不過金融保險業、製造業的11.11%、12.22%，但也較醫療保健及社會工作服務業、藝術、娛樂及休閒服務業等成長率不到10%來的高；只是工資成長還是難以扭轉「低薪」現狀，均薪僅29990元、只比最低工資的28590元好一點點，依然居各行業之末。
請繼續往下閱讀...
但馬祖的旅宿餐飲業均薪竟然高達39592元，不僅贏過觀光大縣南投縣的 32379元，也大勝星級飯店林立台北市的31432元；勞動部官員分析，從其提繳人數僅47人來看，僅是台北市17萬1217人的「零頭」，最大原因應該是「校長兼撞鐘」，就是雇主與親戚家人共同經營，所以比較捨得給。
各縣市住宿及餐飲業薪資
|縣市
|提繳人數
|提繳工資
|近3年工資成長率
|連江縣
|47
|39592
|37.50%
|南投縣
|5945
|32379
|12.94%
|澎湖縣
|1287
|32151
|14.85%
|宜蘭縣
|8239
|31907
|6.70%
|臺北市
|171217
|31432
|12.70%
|花蓮縣
|5033
|31106
|9.95%
|臺東縣
|3472
|30670
|8.83%
|桃園市
|33701
|30345
|10.53%
|金門縣
|605
|29970
|10.71%
|新竹市
|8248
|29968
|6.80%
|嘉義縣
|2320
|29803
|8.59%
|臺中市
|62479
|29162
|10.00%
|新北市
|47070
|29143
|11.31%
|高雄市
|45407
|29028
|8.83%
|嘉義市
|5629
|28595
|12.66%
|新竹縣
|7120
|28428
|11.17%
|屏東縣
|7300
|28058
|8.43%
|基隆市
|2306
|27790
|7.70%
|苗栗縣
|4750
|27692
|8.90%
|臺南市
|26113
|27345
|10.16%
|彰化縣
|8055
|26417
|8.98%
|雲林縣
|4002
|25708
|7.54%
|總計
|460345
|29990
|10.91%
資料來源︰勞動部
製表整理︰記者高嘉和
相關新聞請見
最低工資攻防2》美國關稅攪局？ 勞團：不會慘過covid、勿無限上綱
一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法