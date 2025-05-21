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盤勢分析》台指期今結算 短線低接不追高

2025/05/21 05:30

台股520開高走低，目前國際消息面沒有明顯反轉，只是漲多後，22000點高檔出現獲利了結賣壓，本週三適逢台指期結算，結算前台股高檔震盪，操作上建議低接不追高。（資料照，記者塗建榮攝）台股520開高走低，目前國際消息面沒有明顯反轉，只是漲多後，22000點高檔出現獲利了結賣壓，本週三適逢台指期結算，結算前台股高檔震盪，操作上建議低接不追高。（資料照，記者塗建榮攝）

美股遭遇穆迪降評美國債信評等，卻開低走高，僅有費城半導體指數小跌，激勵台股昨日開高，電子、金融、傳產同步上攻，加權指數一度上漲逾200點，可惜台積電（2330）不給力，股價開高走低，AI相關族群高檔遭遇賣壓，台股520行情虎頭蛇尾，終場僅小漲2.2點，收在21526.03點，成交量縮至2768億元。

三大法人昨同步買超共約73億元，其中外資買超53.7億元、投信買超5.1億元、自營商買超14億元；外資台指期淨空單昨增加131口，累積外資台指期淨空單逾3.78萬口。

啟發投顧副總容逸燊指出，台股520開高走低，顯示市場趁電腦展及黃仁勳來台利多，趁勢調節，目前國際消息面沒有明顯反轉，只是漲多後，22000點高檔出現獲利了結賣壓，電子股資金比重近期下降，反而航運三雄比重提升，伴隨關稅90天內搶運潮，應該還有後續行情，接下來要留意輝達月底財報，以及台積電是不是有機會對客戶漲價，同時也要注意新台幣匯率走勢。

統一證券分析，本週三適逢台指期結算，結算前台股高檔震盪，操作上建議低接不追高，選股建議仍以流動性佳的中大型權值股為主、技術面轉強及有題材的個股為輔，看好AI概念股、任天堂概念股、成衣製鞋、資產營建、航運、軍工等族群。（記者卓怡君）

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