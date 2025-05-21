銀行局長︰金保法納管融資公司 法律位階明確

金管會銀行局長童政彰表示，以法律位階的「金保法」，透過三階段納管融資公司是立即且可行方式。（資料照）

三階段納管 立即且可行

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會以金融消費者保護法（金保法）納管融資公司，卻遭外界質疑懲處法律位階恐不足，應訂定融資公司專法。金管會銀行局長童政彰強調，以法律位階的「金保法」，透過三階段納管是立即且可行方式；未來相關業者如有違反，即可依金保法處以最高一千萬元罰鍰，不至於有外界指稱的懲處法律位階不足之疑慮。

童政彰解釋，制定融資公司專法討論已二十餘年，需考量面向廣泛，如融資公司範圍界定、納管成本、納管後對借貸市場的衝擊影響等，且我國並無既存的專營貸放業務公司，是否需要開放特許執照，均有待進一步分析研究；制定融資公司專法，宜有更全面與長期規劃。

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童政彰強調，民間違法高利、不當催收、廣告不實、詐騙或詐欺等，並非無法可管，目前均有法律規範；以法律位階的金保法納管，是立即且可行方式，且與目前各國對非收受存款機構的監理，著重在業務行為管理面向一致。

童政彰說，二○二三年底「山道猴子的一生」報導後，金管會立即邀請市占率九成的三大融資租賃公司及租賃公會瞭解業務情形，且協助租賃公會於去年訂定「從事中古車輛交易業務自律規範」及「從事先買後付自律規範（BNPL）」，約束會員從事相關業務應建立適當風險控管機制，確保行銷廣告招攬，沒有無虛偽不實或誤導等。

童政彰強調，就外界爭議的中古車超額融資，自律規範依金管會建議明定融資金額不得超過車輛價格後，中古車業務量已減少近四成，並持續對委外合作廠商不當招攬行為強化管理，客訴案件已大幅減少，以自律規範約束業者，已具一定成效。

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