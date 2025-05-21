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AI需求強勁 4月外銷訂單連3紅

2025/05/21 05:30

四月外銷訂單金額564億美元，月增6.3％、年增19.8％，成長幅度超乎預期。（中央社資料照）四月外銷訂單金額564億美元，月增6.3％、年增19.8％，成長幅度超乎預期。（中央社資料照）

年增19.8％超預期

〔記者廖家寧／台北報導〕四月外銷訂單金額五六四億美元，月增六．三％、年增十九．八％，成長幅度超乎預期，連三個月正成長，主因是AI（人工智慧）及高效能運算需求持續強勁，加上美國暫緩高額對等關稅下，客戶提前拉貨所致，其中資通訊產品年增二十％、電子產品年增三十五％，皆兩位數成長，電子產品接單額更創歷史新高。

經濟部統計處昨公布四月外銷訂單統計，統計處長黃于玲指出，資通訊產品在各地區的伺服器接單大致都呈現增加，可看出AI需求持續強勁；另廠商反映四月有較明顯的提前拉貨現象，相關貨品供應鏈較密集的地區，相對拉貨效應也較強。

按貨品別觀察，電子產品接單額寫下歷史新高，年增三十五％，主因AI需求強勁，挹注IC製造、晶片通路、印刷電路板等接單；資訊通信產品年增二十％，主因AI與雲端產業商機熱絡，伺服器、網通產品訂單續強；光學器材年增四．二％，因光學檢測及量測設備訂單續增，加上光學鏡頭接單成長。

傳統貨品方面，機械因自動化設備及工具機接單增加，年增五．八％；塑橡膠製品因中國等海外同業產能過剩、低價搶市，年減八．八％；基本金屬因鋼鐵市場價格下滑且需求減少，年減十一．一％；化學品持平，其中石化產品受海外同業低價競爭影響，加上國際油價走跌，下游客戶採購觀望，但藥品及產業用化學製品因提前拉貨，抵銷減幅。

統計處預估，五月外銷訂單金額落在五五○億至五七○億美元，月減二．五％至月增一．一％，年增十二．五％至年增十六．六％。

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