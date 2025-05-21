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賴：設主權基金 打造國家級投資平台

2025/05/21 05:30

總統賴清德昨發表執政週年談話指出，台灣的經濟體質必須調整，兼顧出口與內需，政府將成立主權基金，推升經濟發展動能，打造國家級投資平台。（記者塗建榮攝）總統賴清德昨發表執政週年談話指出，台灣的經濟體質必須調整，兼顧出口與內需，政府將成立主權基金，推升經濟發展動能，打造國家級投資平台。（記者塗建榮攝）

規劃將基於國際經濟戰略 協助國內產業全球布局

〔記者陳昀、陳鈺馥／台北報導〕總統賴清德昨發表執政週年談話指出，台灣的經濟體質必須調整，兼顧出口與內需，政府將成立主權基金，推升經濟發展動能，打造國家級投資平台；對內則深耕在地產業鏈，強化產業因應變局的能力，並提升國發基金功能，達到產業再造目標。

賴清德表示，現在，台灣的市場在全球、舞台在國際；未來，我們會堅持以民主的信念拓展多元市場。首先，台灣的經濟路線很清楚，會以市場為導向，推動立足台灣、布局全球、加強美國，未來繼續努力與友盟國家簽署投資保障協定及避免雙重課稅協定。

第二，台灣的貿易策略很清晰，將擴大和美國以外，更多民主自由國家市場的連結，行銷全世界；將積極和其他國家洽簽貿易協定，持續爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等區域經濟整合。

第三，台灣的經濟體質必須調整，要兼具出口導向與擴大內需，兼顧科技研發實力與傳統產業升級，兼備強化軟體發展與生產製造，吸引國際廠商來台投資合作。

他說，美商英特格高雄新廠、美光台中四廠及Google在台設立的海外最大研發中心都陸續啟用，超微、輝達和美國雲端運算大廠也持續布局台灣，輝達更宣布將在台灣設立海外總部，透過這些跨國合作，我們將打造台灣成為更堅韌的經濟體。

賴清德說，對外，要放眼全球、投資國際市場，政府將成立主權基金，打造國家級投資平台，由政府主導，協同民間企業的力量布局全球，連結AI時代的主要目標市場；對內，要深耕在地供應鏈，強化產業因應變局的能力，政府將提升國發基金功能，達到產業再造目標，協助國內產業及中小企業轉型升級，提升國際競爭力，鞏固國內產業的根基。

對於如何判斷現在是主權基金適合發展的時機？是否用在對美投資？賴清德受訪回應，主權基金的規劃是基於國際經濟戰略布局，因應整個國際經濟情勢的變化，主要用於對外投資，因此會考慮前瞻性、必要性，以及協助國內產業全球布局，現在是非常理想的時刻，未來法案送到立法院時，期盼朝野都能給予寶貴的意見，也給予必要的支持，讓這個國家政策做到最好。

政院︰研擬專案及立法規劃

行政院發言人李慧芝表示，政院將請國發會、央行及財主單位研擬專案及立法規劃，再研議後續推動與進行方向。

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