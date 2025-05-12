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〈財經週報-運輸業〉貨櫃市場走勢 仍需視關稅政策而定

2025/05/12 05:30

貨櫃業者認為，中國輸美的貨量只是遞延，未來還是會出口。（資料照）貨櫃業者認為，中國輸美的貨量只是遞延，未來還是會出口。（資料照）

記者王憶紅／專題報導

貨櫃股營收及EPS貨櫃股營收及EPS

美國祭出對等關稅，讓海空貨運市場出現大變數，貨櫃航商認為，川普關稅政策仍在變化中，目前在美中互課高關稅下，中國輸美的貨量雖然驟減，但只是遞延，預期在美國消費者的基本需求帶動下，貨物未來還是會出口，其餘航線在關稅90天豁免期保護下，較不受影響。其中，中東、印度、近洋等航線前4月平均運費都年增30%-40%，而整體未來海運市場走勢，仍需視關稅政策而定。

為應對關稅戰引發的市場波動，航運業目前採取空班、減班或撤線等措施，以因應需求變化。貨櫃航運業者指出，這些調整牽動的不只是船期，還涉及船隊調動、港口泊位、內陸鐵路與卡車轉運，以及空櫃的調度，對整體供應鏈的穩定性，已構成不小挑戰。

長榮海運（2603）總經理吳光輝表示，美中互課高關稅，對貨量造成衝擊，在部分貨主觀望、暫停出貨下，4月艙位量縮減30- 40%，中國進出口量減少60- 70%，預計第二季美國線的貨量可能下修。不過，根據資料顯示，中國出口到美國的貨量在泛太平洋航線的佔比，從2017年美中貿易戰開打前的69%，到2024年降到59%，7年僅降10%，顯示美中貿易依存度比想像高很多，且貨櫃航運運輸的貨物，多是以食衣住行為主的剛性需求產品，研判美中若要持續、且長久互課高關稅，有其難度，預期兩國應該會完善處理此問題。

美開學季貨物訂單 可能缺貨

吳光輝直指，以往美國下半年開學季的貨物訂單，目前就要開始陸續運送，若客戶現在不下單，會趕不上9月開學季前的上架時間，而這不是漲價的問題，是缺貨的問題。

陽明（2609）總經理白崑榮表示，過去美國每年從亞洲進口2,200-2,300萬個TEU（20呎櫃），預期這些貨量短期內不可能完全被美國製造所取代，且供應鏈要轉換，也需要時間，因此暫時也不會被其他地區所取代，所以不需太悲觀，除非未來美國爆發系統性風險，整體經濟惡化導致購買力下降，否則貨物未來繼續出貨的機率大。

萬海（2615）總經理謝福隆也說，今年簽訂的美國線長約價量齊揚，其中運價年增30%-40%，而美國客戶願意接受比去年高的運價，顯示美國客戶對未來看法也正向，因此研判因關稅壓抑的貨量，最後應該還是會出口。

長榮中國製船舶 未走美航線

另外，針對美國貿易代表署（USTR）對中國製船舶徵收港口費一事，吳光輝說，長榮海運依據不同航線及市場的營運特性，選擇具競爭優勢的船型進行布局。整體船隊中，屬中國船廠建的船舶，目前皆布署在歐洲及亞洲區域航線，並未配置於美國航線。此外，若將經董事會核准並依法公告之未來3年內預計交付的新造船計入計算，中國造船的占比預估在20%左右。

陽明則指出，所屬Premier聯盟會相互調整船隊布置，安排非中國籍船舶航行美國線，因此預期影響不大，否則增加的成本，應該會設法轉嫁給客戶。

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