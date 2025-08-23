晴時多雲

魏哲家親自證實了！美國政府不入股台積電

2025/08/23 08:31

美國總統川普（左）與台積電董事長魏哲家（右）。（彭博資料照）美國總統川普（左）與台積電董事長魏哲家（右）。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕先前傳出，美國政府除入股英特爾，可能還計畫透過晶片法案補助，換取其他在美設廠半導體公司的股權。不過22日台積電（2330）董事長魏哲家在與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳共進晚餐後，明確回應，「美國政府已宣布不會入股台積電」。

綜合媒體報導，先前傳出華盛頓將半導體補貼與股權掛鉤，美國川普政府正考慮將《晶片法案》的補助款轉換為對半導體公司的股權，這項政策將影響獲得《晶片法案》資助的企業，包括英特爾、台積電、三星（Samsung）等公司。

據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）稱，拜登政府基本上是白白把錢給了英特爾、台積電等公司，「川普總統把這件事轉變成『我們要股權，既然給你錢，就要分一杯羹』。」

根據知情人士透露，台積電高層已經初步討論過，如果川普政府堅持要成為股東，公司可能會選擇退回補助金。

昨日魏哲家與黃仁勳共進晚餐，餐後面對受訪，他明確表示，美國政府已宣布不會入股台積電。這也意味著，市場能對「台積電變成美積電」的疑慮消除了。

