聽了黃仁勳講的這些話 魏哲家︰你會覺得要快買輝達！

2025/08/23 09:39

AI晶片霸主輝達創辦人暨執行長黃仁勳快閃台灣，與台積電董事長暨執行長魏哲家晚餐後即離台。（資料照）AI晶片霸主輝達創辦人暨執行長黃仁勳快閃台灣，與台積電董事長暨執行長魏哲家晚餐後即離台。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI晶片霸主輝達創辦人暨執行長黃仁勳昨快閃台灣，與台積電董事長暨執行長魏哲家晚餐後即離台。黃仁勳透露，接下來幾個月，台積電將會非常忙碌；魏哲家笑說：「你聽了他講的這些話 ，你會覺得說要趕快買（輝達）股票」。

美國聯準會主席鮑爾新釋出可能於9月降息的訊號，激勵投資人信心，美股四大指數於週五（22日）全面走高，道瓊工業指數大漲逾800點，更創下歷史收盤新高。台積電ADR漲達2.49％、收232.99美元；隨著外媒報導，川普政府不打算入股台積電這類持續擴大對美國投資的公司，魏哲家也回應媒體「他們已經宣布不入股了」，市場預期有助台積電下周股價反彈。

黃仁勳昨晚也再度提到，輝達與台積電合作6款新一代晶片已設計定案，包括CPU、GPU、NVLink交換器、網路晶片、矽光子處理器等，他說，台積電與輝達打造的不是一顆新晶片，而是一座新的AI工廠，這座AI工廠就叫做「Rubin」，接下來幾個月，台積電將會非常忙碌。

Rubin的命名是紀念天體物理學家Vera RubinRubin，是輝達下一代AI晶片平台，將接替目前的Blackwell平台，原市場預期10月試產、2026年推出，但已提前一季試產，也規劃2027年推出功能更強大的Rubin Ultra版本。不只Rubin，輝達下一代的Arm架構CPU（中央處理器）產品Vera等，全數都採用台積電3奈米製程打造，所以黃仁勳才會形容這一座新的AI工廠就叫做「Rubin」。

Rubin平台核心元件之一的Rubin GPU、CPU等處理器，皆採用台積電3奈米製程、搭配CoWoS先進封裝，並使用8層堆疊的HBM4記憶體，推論速度預計將達到每秒50petaflops，是Blackwell晶片每秒20petaflops的2倍多。

魏哲家回應：「你聽了他講的這些話 ，你會覺得說要趕快買（輝達）股票」，黃仁勳笑說：「是買他（台積電）的股票才對，他（台積電）的生意這麼好」，顯示雙方好交情，魚幫水、水幫魚，代表輝達AI新產品將挹注台積電先進製程、先進封裝業績成長動能強勁。

快閃來台》黃仁勳：投資台積電是聰明人

輝達Rubin提早一季投片 台積電3奈米產能大爆滿

網友回應
載入中
