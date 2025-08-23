晴時多雲

快閃來台》黃仁勳：投資台積電是聰明人

2025/08/23 05:30

輝達執行長黃仁勳昨快閃訪台，是他今年第三次來台。黃仁勳表示，此行是為最新Rubin平台即將量產，親訪台積電。（記者卓怡君攝）輝達執行長黃仁勳昨快閃訪台，是他今年第三次來台。黃仁勳表示，此行是為最新Rubin平台即將量產，親訪台積電。（記者卓怡君攝）

輝達Rubin平台即將量產 老黃親訪台積電商討新品

〔記者卓怡君／台北報導〕AI（人工智慧）教父黃仁勳二十二日快閃訪台，這是他今年第三次來台。黃仁勳表示，此行是為因應最新Rubin平台即將量產，親自拜訪台積電，並為台積電創辦人張忠謀補過慶生，與董事長魏哲家等高層共進晚餐，感謝台積電的協助；對於川普政府傳出有意透過晶片法案補助款換得入股台積電，他說，台積電是歷史上最重要的公司，想要投資台積電都是聰明的人，投資台積電是很好的投資。

「台積電是史上最重要公司」

輝達Rubin平台提前由台積電試產，這款晶片被視為輝達保持領先的重要關鍵平台。黃仁勳表示，輝達已將tape out（設計定案）六款新晶片給台積電，包括下一代三奈米製程Rubin架構GPU、CPU、矽光子網路交換器、NVLink交換器晶片等。

外媒報導，北京正施壓中企，以安全議題調查為由，要求暫停採購輝達H20晶片，傳輝達也發布最新通知，三星電子、艾克爾科技等部分零件供應商，暫停與特供版AI晶片H20有關的生產。

重申H20沒後門 正與中方討論

黃仁勳對此回應說，很感謝美國總統川普放行H20晶片出口中國，AI是全球科技革命，H20晶片出口中國，對美國和中國皆是好事，雖然近來中國質疑H20晶片有後門安全疑慮，他保證絕對安全，沒有後門，正和中國討論，相信可順利解決。

至於繼H20之後，將有下一代特供中國的AI晶片可接棒嗎？黃仁勳表示，這必須交給美國政府決定，希望很快就有結果。

另適逢核三重啟公投二十三日登場，黃仁勳說，人工智慧發展需要能源，需要能源推動發展，希望各種形式的能源都能被充分探索，像是太陽能和風能，而核能是一個很好選項。

由於輝達即將在下週召開財報會議，他說這次只會來台數小時，與台積電高層共進晚餐後就會離台。

