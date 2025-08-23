今年韭菜翻車最大條！PCB大廠昇貿驚爆違約交割8729萬

證交所22日公告，上市電子材料製造商昇貿（3305）違約交割總金額高達8729.56萬元。示意圖。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕證交所再度公告重大違約交割案，上市電子材料製造商昇貿（3305）違約交割總金額高達8729.56萬元，為今年以來最大筆違約交割紀錄、上市第2起、上市櫃第9起鉅額違約交割。

根據證交所公告，這起違約交割案由群益東湖及華南豐原2家申報這筆鉅額違約交割，這筆高達近8800萬元的違約金額，不僅是今年單筆最大，也使昇貿成為今年以來，第9家出現違約交割的上市櫃公司。

昇貿近期因競爭對手瑞昇金屬宣布停業，被市場視為利多，股價從7月17日的58元一路上漲，並在8月19日衝上106.5元的漲停價，創下近18年來的新高，在1個多月的時間裡，其股價漲幅高達83.6%。

然而根據台股T+2交割制度（即交易日後第2個工作日完成款券結算），此次違約交割正是發生在8月20日的交易。昇貿當天股價以102元開盤，盤中一度觸及103元，但終場卻以95.9元跌停價作收，股價的急遽反轉，似乎令投資人措手不及。

證交所22日公告，證券商整體申報「買進、賣出合計總金額」及「買進、賣出相抵後金額」分別為9414.4萬元及430.3萬元。

