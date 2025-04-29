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中國鋼品、啤酒傾銷案 初判產業損害

2025/04/29 05:30

中國熱軋扁軋鋼品與啤酒反傾銷案，經濟部昨召開貿易救濟審議會認定，不論熱軋扁軋鋼品或啤酒，都有合理跡象顯示「國內產業遭受實質損害」。（中鋼提供）中國熱軋扁軋鋼品與啤酒反傾銷案，經濟部昨召開貿易救濟審議會認定，不論熱軋扁軋鋼品或啤酒，都有合理跡象顯示「國內產業遭受實質損害」。（中鋼提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕針對中國熱軋扁軋鋼品與啤酒反傾銷案，經濟部昨召開貿易救濟審議會認定，不論熱軋扁軋鋼品或啤酒，都有合理跡象顯示「國內產業遭受實質損害」。經濟部指出，財政部收文後七十天內要決定是否課徵臨時反傾銷稅，若未延長調查時間，初步傾銷調查結果將於七月初出爐。

經濟部表示，特定熱軋扁軋鋼品案與中國啤酒案的調查資料時間為二○二一至二○二四年，相關產品進口量均逐年增加，進口價格也均低於國產品內銷價格。

貿調會發現，中國特定熱軋扁軋鋼品自前年起已低於台灣產品價格，且價差有擴大趨勢，國產品不得不跟進減價，前年起已低於成本銷售，但因降幅不及涉案傾銷貨物，導致流失客戶，市場占有率持續下降。

此外，中國啤酒挾國際品牌優勢，並透過打折、搭贈等降價競爭方式促銷，銷售量及市占率均有成長。

調查發現，不論鋼鐵或啤酒業的產能利用率、營業利益、投資報酬率等重要指標均呈下降趨勢，經濟部認為，中國特定熱軋扁軋鋼品、啤酒，已對國內產業造成不利影響。

是否課徵臨時反傾銷稅 財政部最快7月初決定

根據規定，我國反傾銷案件調查由財政部與經濟部分工，分別負責「傾銷」與「損害」調查。經濟部將產業損害初步調查認定結果通知財政部後，財政部應於收文七十日內做成有無傾銷初步認定，並決定是否課徵臨時反傾銷稅；若傾銷調查沒有延長，七月初即可得知是否課要徵臨時反傾銷稅。

貿調會官員指出，產業損害初步調查時間較短，若要進行最後調查，會再增加二到三季的產業資料，相關資料也會進一步確認與查證。

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