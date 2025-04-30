美政府「人工智慧擴散框架」AI晶片將成貿易戰「談判籌碼」

川普政府考慮以政府間協議取代三級制，AI晶片將成貿易戰談判籌碼。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府或將改變美國控制全球人工智慧晶片存取的方式，傳出考慮以政府間協議取代三級制，取消「三層國家分級制度」。《路透》報導，一位消息人士稱，這種結構可能會與川普總統與各國達成協議的更廣泛的貿易策略相一致，這將使美國更容易利用美國設計的晶片作為與其他國家談判的籌碼。

根據3位知情人士稱，川普政府正在研究修改拜登時代的一項規則，該規則將限制全球獲取人工智慧晶片的權限，包括可能取消將全球分成若干等級以決定一個國家可以獲得多少先進半導體的規定。

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消息人士表示，上述計畫仍在討論中，有可能調整。但如果頒布取消分級，可以讓川普政府在貿易談判時，把美國晶片拿來當成強有力的籌碼。

據報導，這項名為「人工智慧擴散框架」（Framework for Artificial Intelligence Diffusion）的規定，是美國商務部於拜登任期最後一週所推出的，後續將於5月15日生效。

根據原本設計，第一層國家如台灣、英國、日本等共17國可無限制取得美國高階AI晶片；第二層約120國則有數量上限；第三層如中國、伊朗與北韓則全面禁止進口。

但消息人士指出，川普政府正思考取消這種分類，改採一體適用的全球機制，未來將透過與個別國家的協議決定是否可取得晶片，藉此作為美國在貿易與外交談判上的籌碼。川普第一任期曾擔任商務部長的羅斯（Wilbur Ross）受訪時表示，這樣的調整方向已在政策圈討論中，政府對政府協議是具體選項之一。

與此同時，美國現行規則中也設有出貨門檻，例如一次性低於約1700顆輝達H100晶片的訂單無須申請許可。消息指出，川普團隊正在考慮將此門檻調降至約500顆晶片。此舉若成真，可能讓更多交易必須經過審查，從而加強控制出口流程。

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