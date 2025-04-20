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他山之石》抱對台積電 2國主權基金年賺6500億

2025/04/20 05:30

根據台積電2024年年報，，新加坡政府投資公司（GIC）、挪威央行投資專戶分別為列台積電第二與第三大股東，2024年台積電股價漲幅達82％，這兩個國家主權基金估帳上可大賺逾新台幣6500億元。（示意圖，中央社資料照）根據台積電2024年年報，，新加坡政府投資公司（GIC）、挪威央行投資專戶分別為列台積電第二與第三大股東，2024年台積電股價漲幅達82％，這兩個國家主權基金估帳上可大賺逾新台幣6500億元。（示意圖，中央社資料照）

記者高嘉和／專題報導

台積電前十大股東（資料來源︰台積電2024年年報 製表整理︰記者高嘉和）台積電前十大股東（資料來源︰台積電2024年年報 製表整理︰記者高嘉和）

根據台積電二○二四年年報，不計存託憑證（ADR）專戶，新加坡政府投資公司（GIC）、挪威央行投資專戶分別為列台積電第二與第三大股東，二○二四年台積電股價漲幅達八十二％，這兩個國家主權基金估帳上可大賺逾新台幣六五○○億元。

新加坡GIC、挪威央行 台積第二、三大股東

新加坡最知名的主權基金是淡馬錫控股（Temasek）與GIC。成立於一九七四年的淡馬錫控股，主要投資組合涵蓋金融、科技、基礎設施及能源等多個領域；而一九八一年成立的GIC，專責管理新加坡的外匯儲備，主要投資組合投資涵蓋股票、固定收益、房地產、私募股權、基礎設施等多元資產。

根據我國駐新加坡代表童振源估算，GIC位居台積電的第二大股東，持股達三．一五％，僅次於我國行政院國發基金的六．三八％；光在去年，GIC持有台積電帳面價值就大增新台幣四○五一億元，顯示其精準的投資策略與卓越的回報能力。

挪威「政府退休全球基金」（GPFG）是全球單一最大主權基金，由挪威央行投資管理公司（NBIM）負責管理，而挪威央行投資專戶是台積電第三大股東、持股約一．七％；根據NBIM揭露，去年底帳上持有台積電價值達一七四五億挪威克朗、約新台幣五五二一億元，若以台積電去年大漲逾八成推算，其帳上價值大增逾二五○○億元。

而台積電帳面價值也只排GPFG股權投資的第八名，第一名是蘋果的五二四八億克朗（約新台幣一．六六兆元）、微軟的四九六九億克朗、輝達的四八八○億克朗、亞馬遜的三○六四億克朗、Meta的二二四三億克朗及博通一八九八億克朗。

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