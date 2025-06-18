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美國長債「穩賺神話」恐破滅 ! 新債王警告：美國快崩潰

2025/06/18 09:51

華爾街新債王警告，美國40年來的長債穩賺神話恐破滅。（法新社）華爾街新債王警告，美國40年來的長債穩賺神話恐破滅。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資人購買政府債券，普遍認為政府公債是安全的投資場所，出現無力償還貸款的風險很小。但「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）卻警告，美國正經歷一場經濟上的典範轉移，過去 40 年「債券長期穩賺不賠」的投資常識已不適用於當前經濟環境。

岡拉克指出，美國正瀕臨危險的崩潰邊緣，失業率即將上升，通膨將重新走高，財政赤字和債務均創新高。他認為，失業率仍是聯準會降息的最重要觸發因素，因為過去每次官方失業率超過3年平均值，往往出現經濟衰退，倘若失業率在今年底升至 4.5%，勢必觸發降息。

岡拉克強調，「現在大家開始意識到，長期美國公債不再是真正的避險資產，清算的時刻即將到來」。

據報導，30 年期美債正經歷1976年以來最大且最長的下跌，價格已接近腰斬，何時反彈仍是未知數。儘管各評級債券利差基本回到年初水準，但無法掩蓋期間經歷的劇烈波動。而在降息週期中，債券價格的表現創下歷史最差紀錄，至今仍遠低於歷史中位數。短期利率幾乎沒有變化。

數據顯示，美國現在的債務支出是過去15年平均的1.5倍，這將推高美國人的生活成本，恐讓通膨在年底重新升溫、失業率跟著上升。如此一來，聯準會想控制通膨和就業的目標，就全部破功了。

《紐約時報》日前曾指出，美國總統川普給全球金融中最穩健的賭注增加了風險。受川普貿易戰的衝擊，外國投資者正在拋售長期以來被視為全球避風港的美國國債。

投資人對世界最大經濟體治理的信心下降，這至少是近期債券市場暴跌的部分原因。其中對沖基金和其他金融參與者紛紛拋售持有的債券，而投機者則因股市暴跌而拋售債券，試圖累積現金以避免破產。

當大量投資者同時拋售債券時，美國政府不得不提供更高的利率來吸引其他人購買其債券。這往往會推高整個經濟體的利率，增加抵押貸款、汽車貸款和信用卡欠款的支出。

該文指出，在多種因素同時發揮作用，美政府公債殖利率的大幅上升，就好比病人得知自己的紅血球數量下降一樣「下降的原因可能有很多，但沒有一個是好的」。換句來說，美國在全球金融中的地位實際上被降低，已從避風港變成了動盪和危險的來源。

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