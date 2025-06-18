台灣半導體有多「強」？外媒長文曝領先全球重要性

近年台灣在半導體製造業的地位不斷上升。（法新資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近年台灣在半導體製造業的地位不斷上升，鞏固其作為全球晶片生產領先關鍵地位，隨著戰略重要性的日益增強，這種依賴正在重塑地緣政治格局，國際社會是否能容忍中國接管台灣的晶片製造能力，以及若台灣的製造工廠被摧毀將會發生什麼問題等，已成為全球安全和經濟韌性討論的核心。

Vision of Humanity報導，澳洲經濟與和平研究所（Institute for Economics & Peace，IEP）估計，圍繞台灣的全面衝突，可能會對全球經濟造成2.7兆美元（約新台幣79兆元）損失，總產值減少2.8%，幾乎比2008年金融危機造成的損失多1倍。

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IEP還預估，近60%的經濟活動損失將發生在中國和台灣。報告同時指出，中國對台灣的封鎖，將導致總產值僅在首年就降2.8%，其中中國經濟預計將萎縮7%，台灣將萎縮近40%。

而以上數字遠超俄烏衝突對全球造成的經濟損失，上述數據強調，對中國而言，圍繞台灣的衝突也是不可持續的。

兩年前，台灣佔全球半導體產量的20%，邏輯晶片製造的37%，並佔據全球最先進邏輯晶片產能的92%。

文章指出，光是台積電（2330）就生產了70%的智慧型手機晶片組和35%的汽車微控制器晶片，而到2024年，這種影響力進一步擴大。

受人工智慧（AI）、智慧型手機和先進運​​算系統晶片需求激增的推動，根據集邦科技（TrendForce Corp） 的1份報告顯示，台積電進一步鞏固在全球純晶圓代工市場的主導地位，今年第1季市佔率增加至67.6%。

為了加強美國晶片本土化，文章指出，美國《晶片與科學法案》已催化超過4500億美元（約新台幣13兆元）的私人投資，涉及90多個項目，推動亞利桑那州、德州等地的晶片製造廠建設。

歐洲則承諾投資超過1030億美元（約新台幣3.04兆元），其中德國、法國和波蘭正逐漸成為關鍵樞紐；韓國2024宣布，計劃在2047年對半導體投資622兆韓元（約新台幣13兆元），興建16座晶片工廠。；日本則正在透過強而有力的公私合作重建其產能。

然而，這些努力仍比台灣的技術領先優勢落後數年。5奈米以下製程技術是新1代運算的基石，但目前仍集中在台灣。

台積電獨特的製造效率、一條龍的供應鏈和雄厚的工程人才儲備，使其維持著競爭對手難以匹敵的領先地位。文章表示，即使到2032年，美國晶圓廠的產能預計將成長203%，台灣仍是最先進晶片生產的關鍵節點。

台灣的半導體中心地位發揮穩定作用，任何軍事衝突都會對各方造成經濟災難，包括中國，但也正是這種重要性，可能會增強中國加強控制的動機，並可能將技術主導地位視為實現長期國家安全目標的關鍵。

若北京採取行動，世界其他國家，尤其是美國、歐盟、日本和韓國，將被迫在經濟自保與地緣政治升級之間做出權衡。收購台灣的晶片產業將使中國在全球經濟中擁有近代歷史上前所未有的影響力。

在更極端的情況下，若半導體設施因衝突而受損或被摧毀，其結果同樣會造成不穩定。從航空航太到醫療保健，依賴台灣晶片的先進產業將立即受到衝擊。

然而，隨著時間的推移，這種斷裂可能會促使全球半導體供應的重新排序，那些已經在國內生產方面進行投資的國家，如果能夠克服人才短缺問題並建立端到端的供應鏈，將最有可能實現復甦。

隨著美國、歐盟、韓國和日本加快目前受官僚主義和產能限制制約的舉措，它們可能會共同變得更加強大。

不過中國自身同時面臨幾大挑戰。首先，美國對AI晶片的限制迫使中國科技公司依賴國內替代品，並加速自主研發。儘管一些公司聲稱擁有足夠的高端晶片來支援未來的AI模型，但在缺乏美國技術的情況下，它們在性能和規模化方面仍面臨困境。

其次，儘管中國在低階晶片組裝方面實力雄厚，但在先進半導體製造方面卻落後。

而台灣先進生產能力的喪失或破壞，即便中國能完整控制這些設施，在全球製裁和人才流失的背景下，營運這些設施仍將面臨巨大困難。

無論如何，文章指出，中斷的風險清楚表明，目前的依賴程度是難以維持的，國際社會推動晶片生產在地化的努力不僅關乎經濟競爭力，更是其他地區日益迫切需要追趕台灣產出複雜程度和產量的戰略要務。

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