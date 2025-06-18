中國限制出口銻價格狂飆 電池製造商困境難解

中國去年底對「銻」的出口管制衝擊浮現，成為電池製造商要應對的一大難題。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國限制關鍵礦產出口時，有時候當下就會出現衝擊，有時候需要一段時間才會反映在市場上，對於全球鉛酸電池製造商而言，中國去年底對「銻」的出口管制，已成為產業的一大難題，由於高昂的採購成本被轉嫁，現在他們的客戶也面臨著同樣的問題。

《路透》報導，美國負責電池聯盟（Responsible Battery Coalition）執行董事克里斯藤森（Steve Christensen）表示，聯盟任為這是國家緊急狀態。該團體成員包括汽車電池製造商Clarios、本田汽車（Honda）和聯邦快遞（FedEx）等。

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克里斯藤森指出，電池在工業和民生的關鍵作用、銻在軍事裝備中的應用，以及該金屬現貨價格的飆升問題。銻的價格目前已衝破每噸6萬美元，在過去1年內漲了4倍多。克里斯藤森直言，沒有快速的解決方案，整個產業都措手不及。

根據美國地質調查局（United States Geological Survey）數據，到2024年，全球約60％的銻供應，可能都是由中國生產。即使是在其他國家開採的銻，也會大量運往中國進行加工。

北京在去年9月將銻礦列入出口管制清單，要求企業必須取得許可證，才可以進行銻海外交易。同年12月，中國全面禁止向美國出口銻，此舉被視為對華盛頓進一步限制向中企出口先進半導體的報復。

目前，中國全球銻出口量僅剩去年同期的3分之1。

克里斯藤森表示，美企嚴重依賴中國的銻供應，買家開始需要從新興的「灰色市場」進行採購，而在這些地方囤積原料的賣家開價極高。

中國對銻的限制早於先前的稀土、稀土磁鐵管控，這些措施是為了回應美國總統川普的關稅，而在上週為穩定兩國貿易緊張局勢而做出的努力當中，似乎沒有討論對於其他金屬的管制。美中談判也沒有就軍事用途所需的「釤」等特殊稀土達成任何協議。

鉛酸電池常用於燃油車，主要為啟動引擎和為低壓儀器供電。他們也經常作為各行各業的備用電源，並用於儲存太陽能、風力發電系統產生的多餘能量。除了電池，銻對於夜視鏡、導航系統和彈藥等軍事裝備也相當重要。

顧問公司Project Blue稱，銻的年總需求量約為23萬至24萬噸，其中鉛酸電池約佔了3分之1。雖然許多電池製造商可以從回收材料中獲得銻鉛合金，但Project Blue預估，每年仍需要總共約1萬噸的高純度銻來填補合金需求，以達到理想的電池性能，而在確保這部份額外供應可能相當具有挑戰性。

Project Blue主管巴克伯格（Nils Backeberg）表示，儘管中國境外的銻供應足以滿足中國以外的需求，但買家仍需要與中國龐大的太陽能產業競爭，在這樣的背景下，中國的冶煉廠才能提供更優惠的條件。由於銻價接近正常市場價格的5倍，且西方市場供應有限，銻短缺現象正在顯現。

目前，電池製造商的銻危機似乎還沒有導致減產，但是已有愈來愈多公司開始將更高的成本轉嫁給客戶。知情人士指出，如果價格進一步上漲，業界每一個人都將面臨風險。

克里斯藤森表示，政策制定者應該將此視為國安問題，並稱，西方國家在國防和民生基礎礦產方面過度依賴單一的地緣政治對手。克里斯藤森補充，對於美國而言，未來的道路必須包括提升國內加工能力、擴大國內回收規模以及與值得信賴的合作夥伴建立戰略礦產聯盟，否則這場危機將「一再重演」。

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