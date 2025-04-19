董事提名無共識 宇隆委託書戰火起

伸興董事長林志誠（左）、宇隆董事長劉俊昌（右），雙方合體確保經營權穩定。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台中報導〕精密零件機械加工大廠宇隆（2233）5月29日召開股東會，將全面改選9席董事（6席董事、3席獨董），兩大股東為伸興（1558）、程泰（1583）。伸興董事長林志誠昨和宇隆董事長劉俊昌合體；伸興表示，確實有針對董事席次和程泰董事長楊德華協商，但無共同提名共識，因此雙方各自提名。

而委託書大戰預計月底開打，伸興17日也公告，累計持股宇隆已達26.06%，伸興強調，提出的候選名單就是現任的宇隆經營團隊，過去3年也看到營運成績亮眼，相信小股東會願意支持現任經營團隊。

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宇隆自2020年切入減速機領域，目前已握有行星減速機訂單，而人形機器人的關鍵零件「諧波減速機」預計今年第4季對外發表，今年會是減速機營收起飛元年，目標要佔整體營收個位數百分比。

宇隆過去發展車用零件為主，近年分散業務，深化醫療、自行車零件、工業應用等，車用零件佔比降至7成。對於今年營運展望，宇隆認為，自行車已擺脫谷底、拉貨強勁；醫療領域去年第四季拉貨強、今年首季放緩，訂單有待觀察；汽車客戶長期合作，相對穩定；工業應用去年衰退，但今年開發新品項目，有望成長。

宇隆表示，今年營收仍以成長為目標，雖然川普關稅政策善變，但宇隆主要市場在亞洲，中國又佔最大，並以內需為主，銷美比重僅2%，關稅尚不會造成太大影響。

另拜AI所賜，伺服器所需的液冷快接頭（UQD）需求放大，宇隆樣品已獲海外客戶認可，預計供應給輝達GB300伺服器供應鏈，正在洽談量產時程，最快可於今年出貨貢獻營收。

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