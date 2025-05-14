貿易戰緩和中國放寬稀土出口管制 這些礦產仍受限

中國放寬稀土出口限制，這些關鍵礦產仍受管制。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕作為與華府貿易戰休戰協議的一部份，中國週一（13日）同意取消近期針對美國採取的非關稅反制措施，鬆綁4月以來實施的稀土出口管制，《路透》也盤點出自2023年以來，所有面臨北京出口限制的關鍵礦產。

中國在今年4月將7種稀土元素及相關材料列入出口管制，這項聲明與針對華府關稅的廣泛報復措施同步出爐。中國生產全球約90％的稀土，廣泛應用於國防、電動車、能源和電子產業。美國只有1座稀土礦，其他大部份供應來自中國。

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經過美中兩國的貿易協商後，中國週一表示，將取消自4月2日起所實施針對美國的措施，市場隨後傳出，北京已向至少4家製造商發放出口許可。不過，中國政府的聲明也代表幾乎所有限制措施仍將保留，因為這些管制是在幾個月前甚至幾年前就已開始實施。

鎢、銦、鉍、碲和鉬

川普今年初就職後，宣佈對中國徵10％關稅，在關稅生效不久後，中國於2月對國防、潔淨能源和其他產業使用的5種金屬實施出口管制。目前20種鎢、銦、鉍、碲和鉬相關產品的出口都需要許可證，不過限制措施並未完全禁止。

電池、鋰和鎵加工技術

中國今年1月提議限制用於製造尖端電池組件和加工關鍵礦物鋰、鎵的部份技術出口。這項公告並未透露擬議中的變更何時會生效，2月初開放大眾評論。自提案提出以來，至少有1家公司已經停止出口名單上的商品。

銻、鎵、鍺

去年12月，美國禁止向美國出口這3種關鍵礦產，已應對華府對中國晶片產業的一陣打擊，這項全面禁令僅針對美國，然而前18個月，中國已逐步對這三種金屬實施出口許可製度。

石墨

2023年10月，中國表示，將要求部份石墨產品實施出口許可，以保護國家安全。中國是全球最大的石墨生產國和出口國，並將全球 90% 以上的石墨提煉成幾乎所有電動車電池中使用的材料。

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