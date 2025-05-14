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MSCI半年度調整 成份股藥華藥權重調升最多

2025/05/14 11:28

MSCI半年度調整，成份股無增刪，藥華藥（6446）被提高權重，台哥大（3045） 被降權重，5/29收盤生效。（示意圖，資料照）MSCI半年度調整，成份股無增刪，藥華藥（6446）被提高權重，台哥大（3045） 被降權重，5/29收盤生效。（示意圖，資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕指數編纂公司MSCI（明晟）今（14日）稍早公布半年度調整結果，本次MSCI調整權重中，台股在全球市場指數權重持平，在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重分別遭調降0.08、0.05個百分點，最新權重將在5月29日收盤生效。

MSCI台灣指數成份股方面，本次無新增刪除成分股，指數成分股維持88檔，並有19檔成分股調整在外流通股數。

本次權重調升最多為藥華藥 （6446-TW），其權重為 0.31%，調升 0.02%；權重調降最多為台灣大 （3045-TW），其權重為 0.49%，調降 0.02%。

本次MSCI調整權重中，台股在「MSCI 全球市場指數」權重維持1.74%不變；不過台股在「MSCI 全球新興市場指數」的權重被調降0.08個百分點，權重從原先16.64%下調至16.56%；在「MSCI亞洲除日本指數」權重也被調降0.05個百分點，權重由19.04%下調至18.99%。

MSCI是以美元計價的股價指數，每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，提供投資人士一致性的比較基礎。

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