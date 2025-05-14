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Nissan崩盤！虧損寫25年來最糟、蓋牌獲利財測

2025/05/14 11:25

日產汽車（Nissan）正陷入空前的經營危機。（法新資料照）日產汽車（Nissan）正陷入空前的經營危機。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日產汽車（Nissan）正陷入空前的經營危機，13日公布2024會計年度全年財報，截至今年3月底，虧損高達6709億日圓（約新台幣1408億元），創下1999年以來最慘虧損，宣布暫緩發布2025財年（截至2026年3月底）獲利預測，並預計今年今年第1季（2025年4至6月）將出現2000億日圓（約新台幣419億元）的營運虧損，除此之外，日產預計到2027財年（2028年3月底為止）全球員工將裁減兩萬人、關閉7座工廠。

綜合媒體報導，截至今年3月底的2024會計年度全年財報，日產淨損達6709億日圓，遜於2023財年的獲利4266億日圓（約新台幣895億元）。

日產此次虧損創下自1999財年年虧損6844億日圓（約新台幣1436億元）以來最嚴重虧損紀錄；營運利潤暴跌88%，全年僅剩698億日圓（約新台幣146億元）。

根據財報，日產2024會計年度汽車銷量下降2.8%，至335萬輛，預計2025財年（2025年4月1日-2026年3月31日）將減少2.9%，至325萬輛。

此外日產決定不發布有關2025財年（截至2026年3月底）的獲利預測，理由是美國關稅政策給商業環境帶來不確定性。

至於營業額，日產估同2024財年，為12兆5000億日圓（約新台幣2.6兆元）。

日產預估，美國新一輪關稅措施將對公司帶來高達4500億日圓（約新台幣944億元）的財務衝擊，預計今年第1季（2025年4至 6 月）將出現2000億日圓的營運虧損。

面對財務重創，執行長艾斯皮諾薩（Ivan Espinosa）坦言面臨遇到巨大挑戰，「現實非常明確，變動成本上升、固定成本過高，已超過我們目前的營收承受能力。」

他宣布將在2027年度前將17座工廠關閉至剩下十座，年產能將因此由去年的350萬輛，減至250萬輛，隨著部分工廠關閉，到2027財年全球員工裁員兩萬人。

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