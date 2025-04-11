國安基金護盤銀彈 擬增至1兆

據了解，國安基金已有初步方案，擬將可動用資金由五千億元擴增至一兆元，待與朝野溝通取得共識後，再提出修正草案。（記者塗建榮攝）

待與朝野溝通取得共識 再提修正草案

〔記者鄭琪芳、王孟倫／台北報導〕美國川普政府關稅政策引爆全球股災，國安基金八日宣布啟動護盤，朝野立委昨關切國安基金規模是否擴大。財政部長莊翠雲表示，目前已有評估，適當時機也許會做處理。據了解，國安基金已有初步方案，擬將可動用資金由五千億元擴增至一兆元，待與朝野溝通取得共識後，再提出修正草案。

現行國安基金設置及管理條例規定，國安基金可動用資金五千億元，包括：以國庫持有公民營事業股票為擔保向金融機構借款，最高額度二千億元；借用四大基金尚未投資的資金，最高額度三千億元。

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據悉，國安基金初步規劃，若可動用資金擴大至一兆元，向金融機構借款最高額度將提高至七千億元，借用四大基金資金最高額度則維持三千億元。

立法院財政委員會昨邀請相關部會就對等關稅議題進行專題報告，民進黨立委郭國文表示，二○○○年國安基金第一次護盤時，台股市值約八．一九兆元，國安基金五千億元約占市值六．一％，有一定效果；如今台股市值已達七十三．六兆元、五千億元只占○．六七％，穩定市場效果有限，國安基金資金多一點大家比較安心，是不是要增加？莊翠雲回應，「我們已經有做評估了，適當時機也許會做處理」，且昨天股市已回彈。

國安基金自二○○○年成立以來，已經第九度進場護盤，以二○○○年十月第二次進場投入逾一二○○億元最多，二○二○年三月第七次護盤僅投入七．六億元最少，歷次護盤金額與可動用資金五千億元均有一大段差距。

金管會主委：台股已回穩 未到熊市

金管會主委彭金隆則在答詢時指出，台股已回穩，尚未到熊市程度，不會產生系統性風暴；至於限空令是否繼續執行或退場？他表示，這項暫行措施是從四月七日至十一日，是否退場將在週六下午宣布，主要是台灣與國際股市有時差，必須檢視國際股市的情況，再來進一步評估。

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