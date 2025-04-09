製造業心聲:「金融支持」最迫切

彰化玻璃加工大廠台明將不敵中國低價搶單，已轉型為7成內銷、3成外銷的營銷模式，公司多年來員工都維持在160人，不裁員也未減薪。（台明將提供）

〔記者王榮祥、洪臣宏、蘇福男、盧賢秀、劉曉欣／綜合報導〕因應美國對等關稅衝擊，第一線業者多指出，「金融支持」是目前最迫切的需求；面對部分廠商已被美商要求延後出貨，供應商甚至可能被迫放無薪假，業者希望政府提高補助或增加融資，助廠商走出困境。

台灣科技產業園區電機電子工業同業公會理事長鄭再興表示，關稅政策短期內恐導致市場需求降低，政府相關補助方案應擴及上中游供應鏈。

請繼續往下閱讀...

高雄市工業會總幹事李威穎直言，高雄金屬鋼鐵、零組件及電子資訊等產業首當其衝，「金融支持」是業者最迫切的需求，呼籲政府提供企業實質的資金挹注、貸款展延及利息補貼等措施。

位於基隆市的台松科技公司，主要生產用於切割鋼鐵的「開槽碳精棒」，在美市占率高達七成多，主要競爭者是中國；該公司總經理王德鼎表示，傳產業者毛利不到三成，無法吸收三成二這麼高的關稅，希望政府積極和美國協商，降低業者傷害。

基隆六堵科技園區廠商協進會理事長吳宗寶透露，目前已離岸貨物有五十一天寬限期，可比照舊的關稅稅率；但因台美業者迄今對「誰來吸收增加的關稅」多尚未談妥，已有業者被美方要求延後出貨，這樣不但會墊高成本，更增加未來營運變數，部分供應商已考慮先放特休假，甚至可能放無薪假，希望政府能提高補助或增加融資等協助。

曾為外銷大廠的彰化玻璃加工大廠台明將，因不敵中國低價搶單，已轉型為七成內銷、三成外銷的營銷模式；董事長林肇睢表示，公司多年來員工都維持在一六○人，不裁員也未減薪。他強調，再先進的國家也有基礎產業，品牌也要有國家歸屬性，公司堅持扎根台灣、讓產品多元化，面臨惡劣環境時要「以靜制動」，練兵度寒冬，「撐過來」就能讓產業更壯大。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法