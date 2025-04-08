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川普關稅衝擊》台積電美國廠成本劇增 供應商恐重新議價

2025/04/08 05:30

川普關稅大刀引爆全球關稅大戰，突如其來的高關稅將使台積電美國廠建廠與生產成本劇增，傳出部分供應商向台積電爭取重新報價，避免高關稅成本衝擊營運。（彭博檔案照）川普關稅大刀引爆全球關稅大戰，突如其來的高關稅將使台積電美國廠建廠與生產成本劇增，傳出部分供應商向台積電爭取重新報價，避免高關稅成本衝擊營運。（彭博檔案照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕川普開啟全球關稅貿易大戰，關稅大刀重創股市，晶圓代工龍頭廠台積電（2330）的採購單位昨忙著接受眾多供應商洽詢，尤其突如其來的高關稅將使美國廠成本劇增，設備與材料運送到美國，往後增加的關稅，買賣雙方誰來付有待釐清，有的供應商甚至向台積電爭取重新報價，避免高關稅成本衝擊營運。

供應鏈業者指出，台積電赴美國亞利桑那投資建廠，建廠與生產皆複製台灣經驗，設備與材料供應商也大多相同，從歐洲、日本與台灣等不同國家運送過去，對等關稅實施，雖可能加速台積電在美國擴產腳步，但建廠與生產成本也將劇增。

部分供應商指出，設備或材料運到美國，看交易條件而定，如果是完稅後交貨（DDP），也就是供應商運到美國廠才交貨，貨品又無關稅豁免權，運到當地增加的關稅成本恐高達二到三成以上，若自行吸收將無利可圖，若擔心虧損而不出貨，台積電美國廠恐會斷供，今年還有八個多月，部分廠商正向台積電協商分攤關稅或爭取重新報價的機會，另有供應商則先運到美國自家倉庫，往後誰來付關稅則待釐清。

還有供應商表示，目前賣給台積電美國廠的貨物是交給台灣台積電，沒有關稅問題。不過，供應商指出，關稅是一環扣一環，最後主要取決產品夠不夠有競爭優勢，如果無可取代或具獨特性，台積電才可望分攤關稅成本，至於台積電能否將成本轉嫁給美國客戶，也要跟客戶協商。

台積電將於17日召開第一季法說會，法人預期對等關稅、加碼投資美國、與英特爾是否合資、AI需求變化、營運走勢等議題，將成為市場關注焦點。

昨股價罕見跌停

外資連3買、買超1621張

受對等關稅衝擊，台積電短期股價重挫，但在先進製程具領先優勢，法人對台積電相對其他同業有信心，外資昨趁台積電股價罕見跌停，買超1621張，為連三買。

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