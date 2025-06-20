以國壞了習大計？北京對伊朗石油和中東影響力的押注爛尾了

以色列對伊朗的攻擊可能切斷中伊的聯繫，並破壞北京在中東發揮更大影響力的野心。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，以色列對伊朗的攻擊有可能切斷中國與關鍵石油貿易夥伴-伊朗的聯繫，並挫敗北京在中東地區發揮更大影響力的野心。

《金融時報》報導，多年來，中國利用與伊朗的關係擴大在中東的影響力，也是德黑蘭最重要的經濟命脈，中國購買伊朗絕大多數的石油，並向該國提供電子產品、汽車、機械和核電設備。去年，伊朗石油占中國進口原油總量的15%。

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對於以伊衝突，中國領導人習近平17日出訪哈薩克期間，表示對當前緊張局勢「深感擔憂」，呼籲各方盡快使衝突降溫，避免事態進一步升級。以阿巴·埃班外交與國際關係研究所中國和中東問題專家阿夫特曼（Gedaliah Afterman）直言，中國當然對以伊衝突感到擔憂。

阿夫特曼說，如果局勢繼續升級，中國將損失慘重，不僅危及能源安全，還折損伊朗這張戰略牌（strategic card）。

報導指出，以伊戰爭有可能蔓延至更廣泛的區域衝突，伊朗恐封鎖荷姆茲海峽。每年有數千億美元的石油和天然氣從附近的海灣國家通過水道運往中國，其中包括沙烏地阿拉伯，沙烏地阿拉伯是中國在俄羅斯以外最大的原油供應國。

儘管中國並未正式公佈其戰略石油儲量，但牛津能源研究所中國研究主管邁丹（Michal Meidan）估計，如果流入中國的石油受到限制，所有類型的儲備量大約可以維持90至100天。

分析人士表示，以伊衝突或許可能讓中國在短期內受益，因為華盛頓的注意力更集中在中東，而不是與北京的緊張關係。若長遠觀察，伊朗實力被削弱，可能會損害中國在該地區的外交影響力，並破壞中國將自己塑造為全球衝突調解人的願望。

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