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白銀飆漲逼近3成 WSJ曝美國人翻箱倒櫃找「銀子」

2025/06/20 15:26

今年以來白銀價格已大漲27%。（美聯社）今年以來白銀價格已大漲27%。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕貴金屬今年漲勢兇猛，白銀也不遑多讓，《華爾街日報》指出，今年以來白銀價格已暴漲27%，觸及十多年來最高價位。銀價飆漲引發「淘銀熱」，白銀賣家們紛紛湧向錢幣店、金屬交易商和珠寶商，將硬幣、銀器和銀條兌現。

報導稱，緊張不安的投資者不僅搶購黃金，也搶購白銀，外加強勁的工業需求同步提振銀價，尤其是來自太陽能電池板製造商的需求。今年白銀價格漲幅與黃金幾乎不相上下，漲幅高達27%，目前每盎司來到36美元左右。

由於銀價強勢反彈，引發「淘銀熱」，白銀賣家紛紛湧向錢幣店、金屬交易商和珠寶商，將硬幣、銀器和銀條兌現，美國人也翻箱倒櫃找「銀子」。

報導提及，1965年以前鑄造的25美分硬幣（當時是用銀製造）的熔化價值超過6.5美元，因此這波白銀漲勢使得一些人費勁尋找零錢罐裡的舊硬幣拿來兌現。

芝加哥錢幣交易商Harlan J. Berk運營長貝加（Russ Bega）說，一些幾十年前以低至每盎司10美元的價格買進白銀的賣家，正在求助Harlan J. Berk變現他們存在附近摩根大通銀行保險箱中的白銀資產，因為這些保險箱即將被關閉。另一位客戶是一名拆遷工人則在一間房子的牆壁裡發現一批舊銀幣，價值超過2萬美元。

在紐約州買賣遺產珠寶生意的赫茲納（Daniel Herzner）說，他的電話響個不停，都是急於出售繼承來或不再需要的珠寶和銀質餐具的顧客，「他們想把這些東西變成現金」。

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