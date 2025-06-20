護國神山下一步？孫正義擬邀台積電在美打造上兆美元AI園區

孫正義有意邀台積電在美打造規模達1兆美元的AI園區。（資料照，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》指出，日本軟銀集團創辦人孫正義正在尋求與台積電合作，計畫在美國亞利桑那州設立一個規模達1兆美元的產業園區，專門製造機器人和人工智慧相關產品。

據消息人士透露，孫正義有意在美國打造規模可媲美廣東深圳的高科技園區，代號為「水晶之地計畫」（Project Crystal Land），希望藉此吸引高科技產業回到美國本土投資。軟銀高層已與美國聯邦政府和州政府官員會談，討論針對於該工業園區建廠或進行其他投資的企業，可能提供的稅收減免。據悉，參與討論的官員包括美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。

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據悉，軟銀希望台積電參與「水晶之地計畫」，但目前尚不清楚台積電會以何種形式加入，也不確定台積電是否有意願參與。除了邀請台積電外，孫正義也在尋求三星電子等科技公司的參與。

若最終成案，1兆美元的投資金額將是由軟銀、OpenAI及甲骨文推動的「星際之門」計畫（Stargate）的2倍。

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