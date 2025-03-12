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盤勢分析》短線將跌深反彈 短打因應

2025/03/12 05:30

外資及中資買賣超張數排行（3/11）外資及中資買賣超張數排行（3/11）

美國總統川普表示今年美國經濟恐出現衰退，此話一出，恐慌指數攀升、美股重挫，拖累台股昨大跌失守年線，開盤一度重挫逾600點，終場加權指數下跌388.06點，收22071.09點，創下近半年來新低，成交量4289.33億元。

外幣匯率行情表（3/11）外幣匯率行情表（3/11）

三大法人方面，外資昨賣超460.62億元、投信買超62.04億元、自營商賣超213.85億元，合計賣超達612.43億元；外資台指期淨空單昨增加3071口，累積外資期貨淨空單約45697口。

3/12除權、除息股票3/12除權、除息股票

保德信投信認為，川普經濟衰退說，導致美股震盪加劇，但盤點美國就業與景氣，基本面穩健無虞，且美股經過近期較為明顯的修正後，部分高估值股票的價格回落至合理水位，反而有助於提升未來股價的揚升潛力，短線震盪、長線向上趨勢不變。

台股昨加權指數一度跌破2萬2000點大關，以2萬2071.09點作收。（資料照）台股昨加權指數一度跌破2萬2000點大關，以2萬2071.09點作收。（資料照）

元大投顧分析，台股自去年10月以來形成微幅盤跌震盪區間，短線從區間上緣拉回再度來到區間下緣，伴隨著低接買盤進場，留出302點的長下影線，日KD指標進入超賣後醞釀交叉，近期可望迎來跌深反彈，挑戰短期均線反壓，不過，在10日均線盤跌慣性尚未改變前，建議採取短打策略因應。（記者張慧雯）

三大法人進出金額及資券餘額（3/11）三大法人進出金額及資券餘額（3/11）

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