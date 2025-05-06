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黃金強漲！狠甩連日大跌陰霾

2025/05/06 08:50

黃金週一（5日）上漲。（美聯社資料照）黃金週一（5日）上漲。（美聯社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美元走弱和避險需求帶動下，黃金價格終止連日下跌，週一（5日）上漲逾2%，同時投資人正在等待美國聯準會（Fed）本週決策會議出爐。

紐約黃金期貨上漲2.4%至每盎司3322.3美元；黃金現貨價上漲2.3%，報每盎司3315.09美元。

週日美國總統川普宣布對所有境外電影課稅100%，再次點燃投資人對全球貿易戰潛在後果得擔憂。

Kitco Metals分析師威克夫（Jim Wyckoff）說：「我們看到避險需求持續流入，讓金價居高不下，價格將保持在3000美元以上，至少短期內會如此。」

他說：「我不認為Fed本次開會將對利率做出任何調整，但我們也會觀察，看Fed有沒有偏向任何一邊。」

交易員等待Fed主席鮑爾的會後記者會發言，以判斷Fed的利率走向。自去年12月迄今，Fed 一直把基準利率保持在4.25至4.50%。

Fed將在台灣時間週四凌晨宣布決議，市場普遍預期將按兵不動，但川普的關稅政策已經讓經濟前景蒙上一層不確定的陰霾，這可能是最後一次有這麼明確預期結果的會議。

今年黃金價格來一路飆升26.3%，而且多次創下歷史新高紀錄。高盛預期黃金表現將持續跑贏白銀，但指出因為資金流動存在著強烈的關聯性，今年對黃金的火熱需求，也有機會帶動白銀價格上漲。

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