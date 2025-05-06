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台幣大暴衝外媒重點關注 曝光「不能說的秘密」

2025/05/06 08:51

新台幣兌美元匯率大幅升值。。（路透資料照）新台幣兌美元匯率大幅升值。。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣兌美元匯率繼上週五升值9.53角後，昨（5）日續大升9.19角，2個交易日狂升近2元、逾6％，引起各界重點關注，雖然行政院經貿辦與央行皆強調經貿談判沒有觸及匯率議題，重申美方沒有施壓，但外媒引述市場分析師看法指出，沒有經濟體會承認匯率是談判重點之一，以劇烈波動的反應來看，市場仍懷疑有美方介入。

英國媒體《金融時報》（Financial Times）財經專欄「FT Alphaville」（以下簡稱FTAV）指出，現在這個專欄變成新台幣部落格。

自上週五（5月2日）以來，新台幣匯率出現異常波動，從32.06一路升值至30.145，5日盤中更一度衝破30元大關，漲勢相當強勁。

雖然市場猜測，與美國達成的貿易協議可能包括加強台幣匯率、降低其競爭力的條款，加劇了台幣的跳漲。

但台灣「央行」週一發表聲明，否認美國財政部作為貿易協議一部分要求台灣貨幣升值的說法。

不過法國巴黎銀行（BNP Paribas）大中華區外匯及利率策略主管Ju Wang懷疑：「儘管沒有經濟體會正式承認貨幣估值是談判重點，但市場預期又是另一回事，鑒於海湖莊園協議強調美元估值過高是美國貿易失衡的根本原因，因此這一點尤其值得關注。」

《金融時報》也評論，隨著壽險公司開始避險在美國的投資部位，以及市場擔憂與川普的貿易協定可能涵蓋匯率問題，新台幣創下數十年來連2日最大漲幅。

新台幣的突然波動，顯示美國發動的貿易戰正在影響全球經濟，可能進一步傷害以出口為導向的台灣經濟競爭力，並且讓持有美國資產的台灣壽險公司面臨損失。

Alphaville認為，台幣近期升值走勢，有可能是壽險業者急忙對沖美元曝險所導致。

文章強調，中央銀行一方面可以採取措施，以抑制升值的壓力；但又怕被美國財政部列入「匯率操縱國」黑名單，加上關稅談判、軍事依賴等因素，中央銀行目前陷於進退兩難。

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