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〈財經週報-投資觀點〉市場波動加大，政策不確定性提高，穩定收息風險性低的美國公債，成為投資組合中的重要商品

2025/02/10 05:30

TLT（美國長天期公債ETF）近一年走勢TLT（美國長天期公債ETF）近一年走勢

■劉安懷

債券是一種常見的金融商品，具有穩定的收益和較低的風險，對投資者而言，債券可在市場波動時保持一定的資本安全及風險分散，而在各類債券商品中，美國公債（U.S. Treasury Bonds）被視為全球最安全的投資標的之一，由美國政府信用擔保，具有極高的保本性。與股票市場的高波動性相比，公債提供穩定的現金流，尤其對於保守型投資者而言，是一個理想的避險工具。此外，持有至到期的公債不會受到市場價格波動影響，投資人可以鎖定固定收益，確保穩定的現金回報。

債券價格的變化與市場利率息息相關，利率越高，價格越低，在目前利率環境下，市場上10年期美國公債殖利率已經攀升至4.5%以上，為近15年來的高點，較前幾年大幅提高，出現不少折價標的。對於投資人而言，這不僅意味著可以用較低成本進場，也代表未來若利率回落，債券價格將有潛在的資本利得空間。

投資小額美債 只需1000美元

過去，美國公債投資門檻較高，通常以大額單位計價，讓許多小資族或一般投資人難以參與。然而，隨著金融市場的發展，台灣已有少數券商提供「小額美債」投資服務，最低只需1,000美元即可下單，享受穩定領息的優勢。這讓更多投資人能夠分散風險、建立穩健的固定收益資產配置。此外，投資人亦可透過購買債券型ETF，以更靈活的方式布局美債市場。相較於傳統定存或其他低風險商品，美國公債的利率水準更具吸引力，且無需擔心倒閉風險，進一步增強資金安全性。

雖然美國公債相對安全，但投資人仍需關注市場利率及政策變化帶來的價格波動。一般來說，若市場預期聯準會於未來持續降息，債券價格可能回升，此時進場能夠獲得資本利得的機會。另外，投資人可採取「階梯式配置」策略，分批進場不同年期的公債，降低利率變動帶來的風險。

綜合來看，目前美國公債市場提供了難得的進場機會，特別是對於追求穩定收益與安全性的投資人而言，透過台灣券商的小額投資管道，已能輕鬆參與這個全球最具公信力的固定收益市場，享受穩定的利息收入。面對變動不安的金融環境，美國公債為資產配置中不可或缺的部分。

（作者為兆豐證券經紀業務本部副總經理）

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