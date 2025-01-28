台灣震不停！ 擬修法強制安裝微電腦瓦斯表

微電腦瓦斯表 小檔案

累計裝置率或單年新裝設率達90％ 就推動強制安裝

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣地震頻繁，經濟部「微電腦瓦斯表」推動十年，裝置率僅約六十三％，勉強算是及格。經濟部能源署規劃最快今年立法強制安裝，待「累計裝置率」或「單年新裝設率」擇一達到九十％門檻後，就推動強制安裝；因微電腦瓦斯表成本高於傳統瓦斯表，每月基本費多收四十元暫無下修計畫。

地震五級以上 自動遮斷

微電腦瓦斯表比起傳統瓦斯表，因有晶片、感應器等零件，而具備漏氣、超時、地震三大遮斷功能，例如管線鬆脫漏氣或地震五級以上會自動遮斷，安全性大增。

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根據統計，我國微電腦瓦斯表設置率到去年第三季止，來到六十二．九四％，雖已推動十年，但普及率僅及格邊緣，關鍵之一是天然氣法第三十六條，微電腦瓦斯表僅規定「推廣」、尚未強制民眾汰換。

若要從推廣改為強制，能源署副署長李君禮指出，台灣因參考日本經驗，日本是「累計裝置率」達到九十％後才強制立法。經濟部推廣計畫中推估我國應在二○三一年進入強制汰換，但時程上會提早，因考量上另一指標的「單年新裝設率」達九十％，也可提前強制安裝。

他指出，到去年第三季的「單年度新裝設率」已來到八十九％，對照十年前的單年新裝設率僅約八．四％，顯示民眾在換裝新表時，選擇微電腦瓦斯表的意願大幅度提升，而未來若要強制安裝，也只是在處理極少數，約十％的比率。

月基本費多40元 多自日進口

李君禮強調，強制汰換並非把舊表拔下裝新表，而是瓦斯表一般有十年壽命，到期由瓦斯公司協助汰換，屆時沒有傳統瓦斯機械表可選擇，只能裝微電腦瓦斯表；只是成本約四千多元，每月就要多四十元基本費，也是部分民眾不願汰換的原因。

但公用瓦斯事業協會表示，瓦斯表費用是由瓦斯公司負擔，近年物價、人力工資等都上漲，其實瓦斯公司多自行吸收，對基本費額度仍是「保持現狀」，沒有調漲計畫；另若要由推廣改強制汰換，因涉及民生、牽涉範圍廣泛，會與主管機關密切討論。

李君禮說明，目前微電腦瓦斯表約三到四成是國產、其餘是海外進口，又以日本較多，瓦斯表的本體成本雖有下降，但人工抄表費用增加，整體費用沒有顯著變化，因此基本費尚無下修計畫，換算後，微電腦瓦斯表用戶基本費年繳仍多四八○元。

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