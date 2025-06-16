億萬富豪正拋售輝達 改押「這檔」AI新寵

《The Motley Fool》報導，億萬富豪們開始將投資目光轉向Meta Platforms。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股票市場投資和研究媒體《The Motley Fool》報導，近年來輝達（NVIDIA）深受億萬富豪青睞，其股價大幅飆升，如今，一些億萬富豪開始將目光轉向另一家大舉投資AI的公司，就是Meta Platforms（META）。

《The Motley Fool》指出，對於渴望在人工智慧市場取得成功的投資者來說，輝達一直是不二之選，過去5年，隨著這家AI晶片領導者連續幾季實現創紀錄的營收成長，其股價暴漲超過1000%，這還不是故事的終點，隨著輝達的主導地位與持續創新，使它在AI浪潮持續受益。

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然而，一些億萬富豪卻選擇出售部分甚至全部輝達持股，轉向其他有潛力的AI贏家。例如，億萬富翁投資者德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）去年第三季就清空所有輝達持股，最近，華爾街大鱷大衛·泰珀 （David Tepper）以及Coatue Management的創辦人Philippe Laffont，也都減持輝達。

報導指出，隨著一些投資者減持輝達，另一檔AI股票正成為投資者的寵兒，該股在過去3年中上漲近300%。

《The Motley Fool》指出，近年來備受億萬富翁追捧的公司是Meta Platforms（META），它是大衛·泰珀（David Tepper）持股最多的五檔股票之一，也是Philippe Laffont、知名投資公司老虎全球管理（Tiger Global Management）創辦人Chase Coleman、孤松資本（Lone Pine Capital）創辦人Stephen Mandel Jr.的第一大持股標的。

此外，維京全球投資公司（Viking Global Investors LP）的Ole Andreas Halvorsen，也看好META股價，並在今年第一季建立持股部位。

Meta如何成為AI革命受益者？報導表示，或許會好奇，Meta不是社群媒體公司嗎？為什麼會被視為AI領域的重要玩家？事實上，Meta這幾年積極投入AI研發，推出了自家大型語言模型Llama，支撐其社群平台上的創新功能，例如AI助理Meta AI，目前是全球使用最廣的AI助手。

Meta透過這些AI工具讓使用者在平台上停留更久，進而提升廣告主投放意願與收入來源。Meta目前的主要營收來自旗下社群平台的廣告，這些AI工具正是吸引廣告主的關鍵。此外，Meta的AI創新還可能催生未來的新產品與新收入來源。為了實現這些願景，Meta計劃在今年砸下高達720億美元的資本支出。

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