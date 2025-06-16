晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

億萬富豪正拋售輝達 改押「這檔」AI新寵

2025/06/16 16:54

《The Motley Fool》報導，億萬富豪們開始將投資目光轉向Meta Platforms。（示意圖，路透）《The Motley Fool》報導，億萬富豪們開始將投資目光轉向Meta Platforms。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股票市場投資和研究媒體《The Motley Fool》報導，近年來輝達（NVIDIA）深受億萬富豪青睞，其股價大幅飆升，如今，一些億萬富豪開始將目光轉向另一家大舉投資AI的公司，就是Meta Platforms（META）。

《The Motley Fool》指出，對於渴望在人工智慧市場取得成功的投資者來說，輝達一直是不二之選，過去5年，隨著這家AI晶片領導者連續幾季實現創紀錄的營收成長，其股價暴漲超過1000%，這還不是故事的終點，隨著輝達的主導地位與持續創新，使它在AI浪潮持續受益。

然而，一些億萬富豪卻選擇出售部分甚至全部輝達持股，轉向其他有潛力的AI贏家。例如，億萬富翁投資者德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）去年第三季就清空所有輝達持股，最近，華爾街大鱷大衛·泰珀 （David Tepper）以及Coatue Management的創辦人Philippe Laffont，也都減持輝達。

報導指出，隨著一些投資者減持輝達，另一檔AI股票正成為投資者的寵兒，該股在過去3年中上漲近300%。

《The Motley Fool》指出，近年來備受億萬富翁追捧的公司是Meta Platforms（META），它是大衛·泰珀（David Tepper）持股最多的五檔股票之一，也是Philippe Laffont、知名投資公司老虎全球管理（Tiger Global Management）創辦人Chase Coleman、孤松資本（Lone Pine Capital）創辦人Stephen Mandel Jr.的第一大持股標的。

此外，維京全球投資公司（Viking Global Investors LP）的Ole Andreas Halvorsen，也看好META股價，並在今年第一季建立持股部位。

Meta如何成為AI革命受益者？報導表示，或許會好奇，Meta不是社群媒體公司嗎？為什麼會被視為AI領域的重要玩家？事實上，Meta這幾年積極投入AI研發，推出了自家大型語言模型Llama，支撐其社群平台上的創新功能，例如AI助理Meta AI，目前是全球使用最廣的AI助手。

Meta透過這些AI工具讓使用者在平台上停留更久，進而提升廣告主投放意願與收入來源。Meta目前的主要營收來自旗下社群平台的廣告，這些AI工具正是吸引廣告主的關鍵。此外，Meta的AI創新還可能催生未來的新產品與新收入來源。為了實現這些願景，Meta計劃在今年砸下高達720億美元的資本支出。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財